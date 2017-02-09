به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی پس از برگزاری مراسم اختتامیه سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در جمع خبرنگاران درباره حواشی پیش آمده گفت: فکر می کنم روی سن اهالی سینما پاسخ همه حاشیه ها را به شیوایی دادند.

وی افزود: به هر حال هیچ جشنواره ای بدون حاشیه نیست و این موضوع هم که دو بانوی بزرگ سینمای ایران دو سیمرغ گرفته اند به نظرم اصلا حاشیه نیست.

رییس سازمان سینمایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دبیر سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر چه کسی است، گفت: آقای حیدری کماکان دبیرخانه را هدایت می کند، اما انتخاب دبیر دوره بعدی حق دولت بعدی است. با توجه به اینکه دبیرخانه جشنواره فیلم فجر دایمی شده است محمد حیدری از فردا در دبیرخانه مستقر است تا دبیر دوره بعدی توسط دولت بعدی مشخص شود.

رییس سازمان سینمایی در ادامه درباره اینکه در اواخر روزهای دوران مدیریت خود است، عنوان کرد: هروقت انرژیم تمام شود دوستان سینماگر به قدری انرژی می دهند که می توانم ۱۵ سال دیگر برای این سینما بدوم.

ایوبی در پایان درباره ثبت صورت جلسه هیات داوران بیان کرد: این پیشنهاد خوبی است که حتما آن را بررسی می کنیم.