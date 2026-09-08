به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی صبح سه شنبه در جلسه ۴۳۶ این شورا با حضور زهره جعفریان، معاون معماری و شهرسازی ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت دقت و آیندهنگری در تدوین و اجرای طرح تفصیلی شهر تأکید کرد و گفت: این طرح بهعنوان مهمترین سند عملیاتی و اجرایی شهرسازی، باید زمینهساز توسعهای نظاممند، هدفمند و متناسب با اصول شهرسازی و نیازهای شهروندان باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی مکمل طرح جامع شهری است، افزود: تعیین دقیق کاربری اراضی، شبکه معابر، زیرساختهای شهری، تراکم ساختمانی، فضاهای سبز، خدمات عمومی و نحوه ساماندهی محلات از جمله موضوعاتی است که باید در این طرح با نگاه کارشناسی و آیندهنگر مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با انتقاد از برخی تصمیمات و طراحیهای شهری گذشته که مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد کرده است، اظهار کرد: یکی از هزینههایی که به شهر تحمیل میشود، ناشی از تعریف نادرست معابر و پیشبینی نکردن دسترسیهای مناسب در زمان تهیه طرحهای شهری است؛ موضوعی که در سالهای بعد، شهرداری را با هزینههای سنگین برای اصلاح و تعریض معابر مواجه میکند.
ایزدی ادامه داد: در تدوین طرح تفصیلی جدید باید شرایط موجود شهر بهدقت بررسی و برای نیازهای آینده نیز پیشبینی لازم انجام شود. معابر، دسترسیها، پارکهای محلی، فضاهای سبز و سایر زیرساختها باید بهگونهای طراحی شوند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز، امکان توسعه متوازن شهر در سالهای آینده را نیز فراهم کنند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شبکه معابر و دفع آبهای سطحی در نقاط مختلف شهر، خاطرنشان کرد: طراحی شهری باید با شرایط طبیعی و اقلیمی شهر هماهنگ باشد و موضوعاتی مانند مسیر هدایت آبهای سطحی، جداول و کانالهای دفع آب و ایمنی معابر در فرآیند طراحی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص، باتجربه و صاحبنظر در فرآیند تدوین طرح تفصیلی تأکید کرد و گفت: برای تهیه چنین سند مهمی باید از ظرفیت مهندسان، شهرسازان، کارشناسان فنی و حقوقی توانمند استفاده شود تا تصمیمات اتخاذشده از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد.
ایزدی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی در تصمیمات شهرسازی تصریح کرد: کاربریهای عمومی از جمله فضاهای سبز، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و خدماتی باید در طرح تفصیلی بهصورت دقیق پیشبینی و حفظ شوند و نباید منافع کوتاهمدت یا تغییرات موردی، آینده شهر و حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: اگر در شهری سرانه فضای سبز یا خدمات عمومی با کمبود مواجه باشیم، نمیتوان بهسادگی کاربریهای موجود را تغییر داد و این کمبود را به نسلهای آینده منتقل کرد؛ چراکه تصمیمات امروز مدیریت شهری آینده شهر را می،سازد، و آثار بلندمدتی بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به روند بهروزرسانی اسناد توسعه شهری پس از سالها، گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهرکرد برای بهروزرسانی طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی باید به نتیجهای منجر شود که منافع عمومی و آینده شهر در اولویت آن قرار داشته باشد.
ایزدی تأکید کرد: طرح تفصیلی نباید برای پاسخگویی به نیازهای موردی و شخصی تدوین شود، بلکه باید با نگاهی جامع، کارشناسی و آیندهنگر، شهری در شأن مردم شهرکرد را ترسیم کند؛ شهری که در آن شبکه معابر، کاربریهای خدماتی، فضاهای عمومی، زیرساختها و ظرفیتهای توسعه بهصورت متوازن دیده شده باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با هماندیشی و همکاری مجموعههای مرتبط، دغدغهها و پیشنهادهای مطرحشده در خصوص طرح تفصیلی بررسی و در نهایت سندی جامع و کاربردی برای آینده شهرکرد در دست تدوین است که به زودی ارایه خواهدشد.
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