کانت و نسبت او با رهایی از شکاکیت و نسبی گرایی در یک کتاب

کتاب «کانت، منطق و شکاکیت» اثر اسماعیل سعادتی خمسه توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
مرده ریگ فلسفه کوره راه کم ندارد. سرسپردگی فکری به یک مکتب یا فیلسوف خاص، بندی میشود بر پای تفکر. نیل به یقین بینالاذهانی، به گواهی تاریخ اندیشهها، کاری است بس دشوار.
در مورد عمده پرسشهای فلسفی پاسخ فیصلهبخشی نمیشنویم. نزد فیلسوفان در مورد مفهوم وجود، اتفاق نظری نمیبینیم. بحث از واقعگرایی و شک و یقین را تنیده با دشواریهایی مییابیم که سرعت و شتاب را از ذهن و قلم میگیرد.
در این کتاب با نگاه انتقادی بر آراء کانت، بر اهمیت پاسخگویی به این پرسش نیز تأکید میشود که: آیا میتوان از هر گونه شکاکیت و نسبیگرایی رهایی یافت یا آنها، همچون گدایان گردنشق، بهدور از لافکیشی و کاسهلیسی، بر آستانه در ایستاده و در ضیافت فکری فیلسوفان جایگاه شایستهای را میطلبند؟
کتاب کانت، منطق و شکاکیت اثر اسماعیل سعادتی خمسه، که هر جلد با قیمت ۷۳۹.۵۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.
علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی میتوانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.
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