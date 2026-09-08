به گزارش خبرنگار مهر، نشست تعاملی شبکه مدیران زن، هم افزایی و ظرفیت سازی برای حل مسائل کشور صبح سه‌شنبه در وزارت کشور برگزار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: به نظر می‌رسد شفاف صحبت کردن بهترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم و باید بدون ایجاد دلهره درباره مسائل انرژی صحبت کنیم. اگر بتوانیم برای انرژی کشور به‌درستی برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم شرایط را بهتر مدیریت کنیم.

مهاجرانی با بیان اینکه مفهوم انرژی طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی‌گیرد، گفت: انرژی از بنزین و سوخت خودروها و گازوئیل تا سایر حامل‌های انرژی را شامل می‌شود، اما در این نشست مشخصاً درباره انرژی مصرفی در منازل، از جمله برق و گاز، صحبت می‌کنیم. البته این موضوع با مباحث مربوط به گاز، گازوئیل و سایر حوزه‌های انرژی نیز ارتباط دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط کشور گفت: ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. سال ۱۴۰۴ سالی بود که دشمن به خیال خود پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را کلید زد و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. اوج این حوادث نیز در شهادت رهبر، کودکان میناب، ورزشکاران لامرد و ناب و دنا و دیگر اتفاقاتی بود که همه ما در طول این روزها به یاد می‌آوریم. اینها صرفاً قصه نیستند، بلکه خاطرات دردناکی هستند که در ذهن ما باقی مانده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین بدیهی است که این دشمنی و جنگ همچنان ادامه دارد؛ جنگی که ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای دارد. با توجه به این شرایط، لازم است برای مدیریت مصرف انرژی در زمستان برنامه‌ریزی داشته باشیم.

مهاجرانی با اشاره به اهمیت تعیین هدف مشخص در مدیریت مصرف اظهار کرد: اگر می‌خواهیم کسی به یک هدف درست برسد، باید دقیقاً به او بگوییم که چه کاری باید انجام دهد. در یک تحقیق با مشارکت حدود ۱۰ میلیون نفر از کارکنان شرکت‌های بزرگ دنیا مشخص شده است که یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق کارکنان این است که دقیقاً بدانند برای انجام درست کار چه وظیفه‌ای بر عهده دارند.

وی افزود: بنابراین باید بسیار شفاف بگوییم که اگر بتوانیم ۱۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کنیم، می‌توانیم از بحران عبور کنیم؛ البته اگر میزان صرفه‌جویی به ۲۰ درصد برسد، می‌توان بدون وارد کردن فشار به هیچ‌یک از هموطنان از این شرایط عبور کرد. بنابراین هدف خود را صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی قرار دهیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تجربه وزارت نیرو در مدیریت مصرف انرژی گفت: وزارت نیرو در این زمینه تجربه بسیار ارزشمندی دارد. زمانی که در میانه نبرد هرمز، به‌دلیل آسیب‌های واردشده مجبور به قطع برق بودیم و مردم جنوب کشور نیز شرایط دشواری را تجربه می‌کردند، وزیر نیرو اعلام کرد که با صرفه‌جویی می‌توان شرایط را مدیریت کرد و پویشی در این زمینه شکل گرفت. خوشبختانه این پویش به‌درستی پاسخ داد و نشان داد که اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر کار کارشناسی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

مهاجرانی ادامه داد: بنابراین بار دیگر جمع‌بندی می‌کنیم که هدف ما صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی است. از خانم دکتر درخواست می‌کنم دوستان را تقسیم‌بندی کنند و روی این موضوع کار کنند که چگونه می‌توانیم این میزان صرفه‌جویی را نه ظرف پنج یا شش سال، بلکه طی شش ماه آینده محقق کنیم. مطمئنم اگر این دوستان در کنار یکدیگر بنشینند و فکر کنند، راهکارهای متعددی به ذهنشان خواهد رسید.

وی پیشنهاد کرد: در مناطق مختلف، از جمله شمال‌غرب کشور، دوستان می‌توانند راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه را استخراج و سپس این راهکارها را در استان‌ها اجرا کنند. به نظرم این کار امکان‌پذیر است و حتی می‌تواند تجربه جذابی باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع «روز یا روزهای بدون خودرو» گفت: از دوستان می‌خواهم برای این موضوع برنامه‌ریزی کنند. به هر حال لازم است درباره موضوعاتی مانند آلودگی هوا و مصرف بنزین برنامه داشته باشیم.

مهاجرانی توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از راهکارهای موفق دنیا دانست و افزود: یکی از اقداماتی که در دنیا انجام شده و نتایج خوبی نیز داشته، توسعه حمل‌ونقل عمومی است. دوستان در این زمینه مشغول فعالیت هستند و برای گسترش حمل‌ونقل عمومی و ریلی تلاش می‌کنند. بخشی از این موضوع نیز به ترغیب مردم برای استفاده از شیوه‌های حمل‌ونقل سبک مانند دوچرخه و پیاده‌روی بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: بنابراین لازم است برای «روز بدون خودرو» یا حتی «روزهای بدون خودرو» برنامه‌ریزی داشته باشیم و بدانیم که این اقدامات باید توسط خود ما اجرا شود. همه این بایدها را کسانی که در اینجا حضور دارند می‌توانند محقق کنند. ما دولت هستیم و دولت یعنی همین افرادی که در اینجا حضور دارند؛ بنابراین باید بتوانیم این برنامه‌ها را اجرایی کنیم.

مهاجرانی استفاده از ظرفیت افراد اثرگذار اجتماعی را یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف دانست و گفت: در همه استان‌ها افراد اثرگذاری حضور دارند؛ افرادی مانند بزرگان قبایل و طوایف، به‌ویژه در مناطقی مانند زاگرس که ساختارهای طایفه‌ای همچنان به‌عنوان یک ظرفیت اجتماعی فعال است. باید از ظرفیت این افراد برای فرهنگ‌سازی استفاده کنیم.

وی افزود: ما در کشور رشد دانشگاهی داشته‌ایم و دانشگاه‌ها و دانشگاهیان ظرفیت بسیار بزرگی هستند. صدا و سیمای استان‌ها می‌توانند متولی این موضوع شوند و برنامه‌ریزی کنند تا دانشگاهیان درباره ضرورت صرفه‌جویی با مردم صحبت کنند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع صرفه‌جویی یک مسئله ملی است و محدود به شمال یا جنوب کشور نیست. اگر نتوانیم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، صنعت آسیب خواهد دید و آسیب به صنعت یعنی بیکاری کارگران؛ در حالی که ما هرگز نمی‌خواهیم چنین اتفاقی رخ دهد. رئیس‌جمهور نیز بارها بر اشتغال پایدار تأکید کرده است.

مهاجرانی ادامه داد: بنابراین باید از ظرفیت دانشگاهیان، هنرمندان، افراد بانفوذ اجتماعی و کارآفرینان استفاده کنیم تا در مجامع مختلف درباره این موضوع توضیح دهند و این ظرفیت را به‌درستی به کار بگیریم.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های کشور اظهار کرد: استان‌های ما بسیار پرظرفیت هستند و باور داریم نگاهی که به مرکز وجود داشت و در این دولت شکسته شده، پاسخ داده است. ما روزهای دشوار سال ۱۴۰۴ و همچنین دوره‌های دشوار پس از آن را با اتکا به ظرفیت، استعداد و توانمندی استانداران پشت سر گذاشتیم و این موضوع را هرگز فراموش نمی‌کنیم. شما نیز یاران و پشتیبان استانداران هستید و باید از این ظرفیت به‌صورت جمعی استفاده کنیم.

سخنگوی دولت درباره استفاده از سکوهای غیرایرانی نیز گفت: درخصوص حضور در فضاهای غیرایرانی، با جمع‌بندی‌ای که آقای دکتر عارف داشتند، محدودیت مربوطه برداشته شده است، اما تأکید می‌کنم که طبیعتاً مکاتبه اداری برای استفاده از سکوهای خارجی معنای خاصی ندارد و استفاده از این ظرفیت‌ها بدیهی است.

وی افزود: به هر حال ما در میانه یک جنگ جدی هستیم؛ جنگ ما یک جنگ وجودی است و در این زمینه تعارف نداریم. بسیار محکم ایستاده‌ایم و همه ما خواهیم ایستاد. همه ما برای ایران عزیز باید دقت کنیم که صرفه‌جویی درست در مصرف انرژی داشته باشیم.

مهاجرانی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ گفت: بسیاری از شما شاید تجربه زیسته آن دوران را داشته باشید. در آن زمان اگر اتاقی مورد نیاز نبود، در آن را می‌بستیم و رادیاتور آن را نیز می‌بستیم و در صورت امکان بخاری را روشن نمی‌کردیم. باید چنین اقدامات فرهنگی و صرفه‌جویانه‌ای را دوباره دنبال کنیم.

وی با تأکید بر نقش زنان در فرهنگ‌سازی اظهار کرد: زنان بخش مهمی از فرهنگ‌سازی هستند؛ ما خودمان فرهنگ‌ساز هستیم و زنان فرهنگ‌سازند. بنابراین باید در این زمینه با دقت عمل کنیم و موضوع فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی را به‌درستی دنبال کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد بخش‌های مختلف کشور در شرایط دشوار گفت: در این زمینه کارهای بسیار خوبی انجام شده و ظرفیت‌های تولیدی ما نیز به‌شدت پای کار هستند. مهم‌ترین موضوع و امیدواری این است که توانسته‌ایم به‌درستی تاب بیاوریم.

مهاجرانی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های سوخت گفت: دشمن در ۱۶ اسفند مخازن سوخت را با این نیت هدف قرار داد که سوخت به مناطق شمالی کشور نرسد، اما حتی یک جایگاه سوخت نیز خاموش نشد. این موضوع نشان می‌دهد که ما در جای درست ایستاده‌ایم و به‌درستی به نیروی کارشناسی خودمان، یعنی همین فرزندان این مرز و بوم، اتکا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: فرزندان این کشور همچنان با جدیت تلاش می‌کنند تا ظرفیت‌های توسعه را بازگردانند، اما این به آن معنا نیست که باید از هدف صرفه‌جویی ۲۰ درصدی چشم‌پوشی کنیم. باید به یاد داشته باشیم که هدف تعیین‌شده، کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی است و ان‌شاءالله باید از همین پاییز و برای زمستان این برنامه را آغاز کنیم.

مهاجرانی با اشاره به آغاز فصل سرد در برخی مناطق کشور گفت: اکنون برخی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق شمالی، خنک‌تر شده‌اند و طبیعتاً از مهرماه باید صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی را در کنار تلاش فرزندانمان در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها دنبال کنیم.

وی با قدردانی از کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: وقتی از صنعت نفت صحبت می‌کنیم، باید همه این مجموعه را در نظر بگیریم. بخشی از نیروها در سطوح بالادستی فعالیت می‌کنند و کمتر دیده می‌شوند، بخشی در پالایش و پخش هستند و بیشتر دیده می‌شوند و بخشی نیز در شرکت ملی گاز فعالیت دارند؛ همه این مجموعه در کنار یکدیگر صنعت نفت کشور را تشکیل می‌دهند و تلاش‌های آنان باید دیده شود.

سخنگوی دولت همچنین از وزارت کشور برای ورود به حوزه انرژی قدردانی کرد و گفت: بار دیگر لازم است از وزارت کشور تشکر کنم؛ حوزه انرژی جزو وظایف مشخص وزارت کشور نبود، اما همه به دلیل اعتقاد به ضرورت عبور کشور از شرایط دشوار پای کار آمدیم.

وی افزود: کشور ما همواره با لطف خداوند از روزهای دشوار عبور کرده است. فراموش نکنید که ما روزهای سخت کم نداشته‌ایم؛ ایران حمله‌های مکرر را تجربه کرده، شهریور ۱۳۲۰ و حمله مغول را دیده و با چالش‌های متعدد تاریخی مواجه بوده است، اما همواره خردمندی و همدلی ایرانیان موجب عبور کشور از این چالش‌ها شده است.

مهاجرانی در پایان گفت: همچنان با اتکا به لطف خداوند، ظرفیت‌های داخلی، رهنمودهای مقام معظم رهبری و با پیروی از رهبری شهیدمان و رهبری معظم انقلاب از این چالش نیز عبور خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت زنان کشور اظهار کرد: من به ظرفیت زنان چشمداشت ویژه‌ای دارم. معتقدم این همه زن توانمند که در ایران وجود دارد و نمونه آن نیز در این سالن حضور دارند، می‌توانند برای مسائل کشور راهکار پیدا کنند و ببینند چگونه می‌توان فرهنگ‌سازی را به سمتی برد که با کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی و در کنار تلاش فرزندانمان، بتوانیم به‌درستی از این شرایط عبور کنیم.

سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ پای کار ایران ایستادند. وزارت نیرو با چند هزار نقطه مورد اصابت قرار گرفت و زیرساخت‌های آب و وزارت نفت نیز در چندین هزار مورد هدف حمله قرار گرفت، اما شاهد بودیم که اتفاقی در روند اداره کشور ایجاد نشد. این موضوع ناشی از غیرت ایرانیان است.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: ما ایرانیان نسبت به کشورمان غیرت داریم و با همین غیرت، ان‌شاءالله مانند همیشه از همه این دشواری‌ها عبور خواهیم کرد.