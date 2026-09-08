افتتاح ۳ طرح تعاونی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، میثم لطفی با اشاره به برنامههای هفته تعاون در استان یزد اظهار کرد: در هفته تعاون امسال، سه طرح تعاونی در گرایشهای مختلف به بهرهبرداری میرسد که در حوزههای حملونقل جادهای، فرآوری ضایعات کشتارگاهی و تولید کمپوست و همچنین تولید انواع الکترودهای جوشکاری و سیمهای جوش صنعتی فعالیت دارند.
وی افزود: این طرحها با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش تعاون، ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از ظرفیتهای بومی و تقویت زنجیره تولید در استان یزد راهاندازی شدهاند و در مجموع برای ۴۹ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد.
لطفی همچنین با اشاره به موفقیت تعاونیهای استان یزد در سطح ملی گفت: در سال جاری دو تعاونی از استان یزد به عنوان تعاونیهای برتر ملی انتخاب شدند که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تجلیل قرار گرفتند.
مدیر تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: انتخاب دو تعاونی یزدی در جمع تعاونیهای برتر کشور، نشاندهنده ظرفیت بالای بخش تعاون استان، توانمندی تعاونیها در عرصه تولید و اقتصاد و نقشآفرینی فعال آنها در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده است.
وی با بیان اینکه بخش تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: توسعه تعاونیهای تخصصی، تولیدمحور و دانشبنیان و حمایت از طرحهای اشتغالزا میتواند زمینه حضور مؤثرتر مردم در اقتصاد و تحقق اهداف توسعهای استان را فراهم کند.
لطفی تأکید کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در هفته تعاون تلاش دارد ضمن معرفی ظرفیتها و دستاوردهای بخش تعاون، زمینه حمایت بیشتر از تعاونیهای فعال و تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد استان را فراهم کند.
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