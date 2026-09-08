به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح سهشنبه در جریان بازدید از پروژه آبشیرینکن عسلویه با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه تأمین آب اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت بسیار خوبی برای تولید آب از طریق دریا دارد و طرحهای مختلفی در زمینه آبشیرینکن در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.
وی افزود: تلاش وزارت نیرو بر این است که پروژههای آبشیرینکن استان با سرعت بیشتری تکمیل و به بهرهبرداری برسند تا شاهد افزایش تولید آب از طریق شیرینسازی آب دریا و تقویت منابع تأمین آب استان باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به افتتاح بخشی از طرحهای حوزه آب استان بوشهر در جریان این سفر بیان کرد: امروز بخشی از این پروژهها به بهرهبرداری میرسد و با تکمیل سایر طرحها، ظرفیت استحصال و شیرینسازی آب دریا در استان افزایش خواهد یافت.
علیآبادی ادامه داد: استفاده از ظرفیت آب دریا یکی از راهکارهای مهم برای تأمین پایدار آب در مناطق جنوبی کشور است و بوشهر به دلیل برخورداری از نوار ساحلی گسترده، ظرفیت ویژهای در این زمینه دارد.
بهرهبرداری از ۲ آبشیرینکن با سرمایهگذاری ۱۱.۵ هزار میلیارد ریالی
وزیر نیرو صبح سهشنبه با استقبال مدیران و مسئولان استان وارد فرودگاه بینالمللی عسلویه شد و سفر خود به استان بوشهر را آغاز کرد.
در این سفر، ۲ طرح آبشیرینکن با مجموع سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد و وزیر نیرو از چند طرح مهم حوزه آب استان بازدید خواهد کرد.
بازدید از آبشیرینکنهای سیراف-جم و دیر از دیگر برنامههای وزیر نیرو در سفر به استان بوشهر است.
همچنین در پایان این سفر، جلسه جمعبندی با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، ارسلان زارع استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان و مدیران عامل شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان بوشهر برگزار میشود.
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