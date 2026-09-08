به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح دوشنبه در جلسه ۴۳۶ شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به تجربه اجرای طرح جامع شهری، بر ضرورت توجه جدی به خروجی و دستاوردهای عملی طرح تفصیلی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم طرح تفصیلی شهرکرد به ایجاد ظرفیتهای واقعی و جدید برای توسعه شهر منجر شود.
شهردار شهرکرد با اشاره به تفاهمنامه مطرحشده در خصوص طرح تفصیلی اظهار کرد: شهرداری برای توسعه شهر نیازمند استفاده از ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید است، اما این موضوع باید در چارچوبی باشد که مسئولیتها، اختیارات و تعهدات دستگاههای مختلف بهصورت شفاف مشخص شود.
واحدیان ادامه داد: ادارهکل راه و شهرسازی بهعنوان دستگاه سیاستگذار در حوزه شهرسازی، اختیارات حاکمیتی مشخصی دارد و میتواند پیشنهادهای مطرحشده از سوی شهرداری را در فرآیندهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ تأیید یا رد کند؛ بنابراین لازم است در تفاهمنامه، حدود اختیارات و مسئولیتهای طرفین بهصورت دقیق و متوازن تعیین شود.
وی با انتقاد از مفادی که میتواند هزینه و مسئولیت بیشتری را متوجه شهرداری کند، تصریح کرد: نمیتوان مسئولیت و هزینهای را بر شهرداری تحمیل کرد، بدون اینکه در مقابل، خروجی و دستاورد مشخصی برای شهر پیشبینی شده باشد.
شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت رعایت منافع عمومی در تصمیمگیری درباره تفاهمنامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت طرح تفصیلی و تأثیر مستقیم آن بر آینده شهر، موضوع تفاهمنامه برای بررسی و تصمیمگیری به شورای اسلامی شهرکرد ارائه شده است تا با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن صلاح و منافع شهر، تصمیمی مناسب و در راستای توسعه شهر اتخاذ شود.
واحدیان تأکید کرد: شهرکرد برای توسعه به ظرفیتهای جدید نیاز دارد و مجموعه مدیریت شهری نیز در این مسیر آمادگی همکاری دارد، اما باید تعهدات و ظرفیتهایی که از سوی هر یک از دستگاهها مطرح میشود، در طرح تفصیلی بهصورت روشن دیده شود و در نهایت خروجی آن برای شهر قابل لمس باشد.
وی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی باید بهگونهای تدوین شود که ضمن رعایت الزامات قانونی و سیاستهای شهرسازی، زمینه استفاده از ظرفیتهای توسعهای شهر را فراهم کرده و تجربه طرح جامع در آن تکرار نشود.
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