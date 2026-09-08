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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

شهرکرد برای توسعه به ظرفیت‌های جدید نیاز دارد

شهرکرد برای توسعه به ظرفیت‌های جدید نیاز دارد

شهرکرد- شهردار شهرکرد گفت: شهرکرد برای توسعه به ظرفیت‌های جدید نیاز دارد و مجموعه مدیریت شهری نیز در این مسیر آمادگی همکاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح دوشنبه در جلسه ۴۳۶ شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به تجربه اجرای طرح جامع شهری، بر ضرورت توجه جدی به خروجی و دستاوردهای عملی طرح تفصیلی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم طرح تفصیلی شهرکرد به ایجاد ظرفیت‌های واقعی و جدید برای توسعه شهر منجر شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به تفاهم‌نامه مطرح‌شده در خصوص طرح تفصیلی اظهار کرد: شهرداری برای توسعه شهر نیازمند استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید است، اما این موضوع باید در چارچوبی باشد که مسئولیت‌ها، اختیارات و تعهدات دستگاه‌های مختلف به‌صورت شفاف مشخص شود.

واحدیان ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار در حوزه شهرسازی، اختیارات حاکمیتی مشخصی دارد و می‌تواند پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی شهرداری را در فرآیندهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ تأیید یا رد کند؛ بنابراین لازم است در تفاهم‌نامه، حدود اختیارات و مسئولیت‌های طرفین به‌صورت دقیق و متوازن تعیین شود.

وی با انتقاد از مفادی که می‌تواند هزینه و مسئولیت بیشتری را متوجه شهرداری کند، تصریح کرد: نمی‌توان مسئولیت و هزینه‌ای را بر شهرداری تحمیل کرد، بدون اینکه در مقابل، خروجی و دستاورد مشخصی برای شهر پیش‌بینی شده باشد.

شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت رعایت منافع عمومی در تصمیم‌گیری درباره تفاهم‌نامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت طرح تفصیلی و تأثیر مستقیم آن بر آینده شهر، موضوع تفاهم‌نامه برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اسلامی شهرکرد ارائه شده است تا با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن صلاح و منافع شهر، تصمیمی مناسب و در راستای توسعه شهر اتخاذ شود.

واحدیان تأکید کرد: شهرکرد برای توسعه به ظرفیت‌های جدید نیاز دارد و مجموعه مدیریت شهری نیز در این مسیر آمادگی همکاری دارد، اما باید تعهدات و ظرفیت‌هایی که از سوی هر یک از دستگاه‌ها مطرح می‌شود، در طرح تفصیلی به‌صورت روشن دیده شود و در نهایت خروجی آن برای شهر قابل لمس باشد.

وی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ضمن رعایت الزامات قانونی و سیاست‌های شهرسازی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای شهر را فراهم کرده و تجربه طرح جامع در آن تکرار نشود.

کد مطلب 6940866

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