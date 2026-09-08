به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور صبح سهشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان اظهار کرد: حضور رسانهها در پوشش برنامههای هفته دولت و هفته وحدت بسیار خوب و پررنگ بود و پوشش مناسبی از این رویدادها صورت گرفت که قابل تقدیر است.
وی افزود: مطالبهگری اقشار مختلف جامعه امری ضروری است، اما در این مسیر باید مراقب بود که مطالبات و نحوه طرح آنها به گونهای نباشد که زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم شود.
معاون استاندار قزوین با تأکید بر نقش رسانهها در این زمینه تصریح کرد: رسانهها در حوزه مطالبهگری مسئولیت خطیرتری دارند و باید ضمن انعکاس مطالبات و اخبار، نسبت به پیامدهای انتشار محتوا و امکان بهرهبرداری دشمن از آن توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: رسانهها نباید اجازه دهند مطالبهگری یا پوشش اخبار رویدادها به بستری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود و در عین حال باید نقش خود را در اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه ایفا کنند.هفته وحدت بسیار خوب و پررنگ بود و پوشش مناسبی از این رویدادها صورت گرفت که قابل تقدیر است.
وی افزود: مطالبهگری اقشار مختلف جامعه امری ضروری است، اما در این مسیر باید مراقب بود که مطالبات و نحوه طرح آنها به گونهای نباشد که زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم شود.
معاون استاندار قزوین با تأکید بر نقش رسانهها در این زمینه تصریح کرد: رسانهها در حوزه مطالبهگری مسئولیت خطیرتری دارند و باید ضمن انعکاس مطالبات و اخبار، نسبت به پیامدهای انتشار محتوا و امکان بهرهبرداری دشمن از آن توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: رسانهها نباید اجازه دهند مطالبهگری یا پوشش اخبار رویدادها به بستری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود و در عین حال باید نقش خود را در اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه ایفا کنند.
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