مهدی حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بزرگترین صندوق ضمانتی و حمایتی در خاورمیانه است گفت: با استناد به اصل ۴۴ قاون اساسی مبنی بر حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها با روشهایی چون تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات اعتباری، این صندوق ضمن تضمین معاملات، انواع ضمانت نامهها از جمله اعتباری، گمرکی، حُسن انجام کار و شرکت در مناقصه و مزایده را برای تعاونیها صادر میکند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد پرتفوی صندوق به شرکتهای تعاونی و ۳۰ درصد آن نیز به شرکتهای غیرتعاونی، کارآفرینی، شرکتهای دانش بنیان و طرحهای کوچک اختصاص مییابد، گفت: در بخش ضمانت نامههای اعتباری برای تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ درصد مبلغ تسهیلات، توسط صندوق ضمانت میشود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: در تسهیلات بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای مناطق کمتر توسعهیافته تا ۸۰ درصد اصل و سود تسهیلات و برای مناطق توسعه یافته تا ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات توسط تضمین میشود.
حسین نژاد، از آغاز طرح رتبه بندی شرکتهای تعاونی از ۱۵ اسفند خبرداد و گفت: در فاز اول شرکتهای تعاونی و در فاز بعدی شرکتهای غیر تعاونی رتبه بندی خواهند شد.
وی با تشریح جزئیات طرح رتبه بندی شرکتهای تعاونی گفت: این رتبه بندی کاملا اختیاری است اما صندوق ضمانت سرمایه گذاری، از زمان اجرای این طرح، خدمات خود را فقط به شرکتهایی ارائه میدهد که در طرح رتبه بندی شرکت کنند.
حسیننژاد با اشاره به فعالیت حدود ۱۱۰ هزار تعاونی در سطح کشور و چگونگی رتبه بندی آنها افزود: در زمان آغاز طرح، در مرحله اول با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵۰۰ شرکت تعاونی رتبه بندی میشوند و هر سه ماه یکبار رتبه شرکتها تجدید نظر و تغییرات احتمالی اعمال میشود. سپس در مراحل بعدی شرکتهایی که اعلام آمادگی کنند مشمول طرح خواهند شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با بیان اینکه شاخصهای رتبه بندی شرکتها از کاملترین شاخصهای بین المللی است، ادامه داد: بر اساس طرح رتبه بندی فعالیت شرکتها شفاف میشود؛ همچنین شرکتها با دریافت گواهینامه رتبهبندی یک شخصیت حقوق پیدا میکنند و با تقویت زنجیره تولید، برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد.
وی افزود: در مقابل مشکلات و نقاط ضعف شرکتهایی که در رتبههای پایین قرار میگیرند آسیب شناسی و عارضهیابی خواهند شد و برای توانمندسازی و ارتقای رتبه آنها آموزشهای رایگان در نظر گرفته می شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت: هر چند که غالبا گفته میشود یکی از مشکلات شرکتهای تعاونی، مسائل مالی و اعتباری است اما بر اساس تحقیقات و بررسیهای انجام شده بیش از ۹۹ درصد تعاونیها از عدم بهره وری و مشکلات مدیریتی رنج می برند که با اجرای طرح رتبه بندی از نقاط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناسایی و اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو حدود ۱۱۰ هزار تعاونی فعال کشور هستند.
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