آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند/ سه گروه اطراف ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز و در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵، با عالی توصیف کردن حضور مردم در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم مثل همیشه حضور خود را نشان دادند و پیام حضور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن نیز این است که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی ادامه داد: وحدت، اتحاد و مبارزه با استکبار جهانی مهمترین پیام مردم برای مسئولان است که امروز اعلام کرده اند.

وزیرعلوم همچنین با اشاره به روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: این آقای ترامپ هنوز در حال و هوای انتخابات است و افرادی هم که دور او را گرفته اند بر روی او تاثیرگذارند و چند گروه هستند.

فرهادی تصریح کرد: عده ای از اطرافیان ترامپ، طرفداران رژیم صهیونیستی هستند که منافع صهیونیست ها را بیشتر از منافع مردم آمریکا دنبال می کنند و به همین دلیل ترامپ را تحریک می کنند.

وی افزود: دسته دوم هم کسانی هستند که جیره خوار و خودفروخته اند و از گروهک هایی مانند منافقین مواجب می گیرند و صدها هزار دلار گرفته اند که ۵ دقیقه به نفع ترامپ سخنرانی کنند؛ در حالی که منافقین دستشان به خون مردم ایران آلوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دسته سوم نیز کسانی هستند که در خود آمریکا منافع گروهی و جناحی خود را دنبال می کنند، اما همگی آنها کور خوانده اند چرا که انقلاب در ۳۸ سال گذشته به خوبی پیش رفته و امروز اقتدار علمی و عزت اسلامی داریم و با رهبری های حضرت امام(ر) این انقلاب پیش رفته و همچنان با رهبری مقام معظم رهبری پیش می رود.