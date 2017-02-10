ایران در صورت مخدوش شدن توافق هسته ای هیچ تعهدی به آژانس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر جمعه در آیین گرامیداشت ۲۲ بهمن در جمع مردم کرمان با گرامیداشت یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مبارزان بزرگ انقلاب اظهار کرد: امروز شما به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی که همزمان با ایام فاطمیه است در صحنه حضور پیدا کرده اید که از انقلاب خود دفاع کنید.

وی ادامه داد: بدون تردید انقلاب اسلامی بزرگترین حادثه قرن ما بود و لرزه هایی به ساختار قدرت در جهان انداخت.

لاریجانی با اشاره به اینکه شرایط جهان در ۳۸ قبل و در زمان انقلاب متفاوت از امروز بود، افزود: در آن زمان دنیا در دست دو قطب قدرتمند جهان تقسیم شده بود. شوروی کمونیست قسمت هایی از دنیا را تحت سیطره خود داشت و آمریکا و غرب هم بقیه کشورها را در دست داشتند که شاه یکی از اقمار آنها بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمتر انتظار می رفت کشوری از نفوذ این دو قدرت فرار کند اما ملت ایران تنها برای نصرت الهی قیام کرد این دو قدرت مادی را کنار گذاشت و به قدرت اصلی جهان تکیه کرد؛ آن زمان بود که وعده الهی محقق شد.

وی با اشاره به اینکه خداوند فرموده است «اگر مرا یاری کنید من شما را یاری و راهتان را پایدار می کنم» بیان کرد: ملت ایران به این وعده الهی و سخنان امام راحل (ره) اطمینان داشت، پس این راه را برگزید و به جای تکیه زدن به شرق و غرب به خدا توکل کرد.

انقلاب ایران متکی بر تفکر الهی اسلامی است

لاریجانی گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ویژه متکی بر تفکر الهی اسلامی است به همین دلیل به محض پیروزی انقلاب، دسیسه ها علیه انقلاب زیاد شد؛ دشمن ابتدا از طریق دخالت های سیاسی و رفتار ایضایی قصد داشت شرایط درونی کشور را بهم بریزد.

وی خطاب به انقلابیون حاضر در میدان شهدای کرمان گفت: به خاطر دارید دشمنان چقدر ماجرای تجزیه طلبی در کشور راه انداختند؛ گروهک ها را به جان ملت انداختند و چه تعدادی از مردم را به شهادت رساندند و حتی دنبال کودتا بودند؛ در این حین برخی افرادی که حتی در انقلاب نقش داشتند فریب خوردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسایس آنها بر این بود که از طریق رفتار سیاسی و ماجراجویی های داخلی انقلاب را از درون نابود کنند اما نیروهای فداکار انقلاب، انقلابیون راستین، جوانان جان برکف و سپاهی که تازه به وجود آمده بود در صحنه حضور پیدا کرده و دسیسه ها را از بین بردند و اینگونه شکوه جمهوریت و استقلال در کشور زیر سایه تفکر اسلامی تثبیت شد و این مرحله نخست انقلاب ایران بود.

وی ادامه داد: قدرت های بزرگ متوجه شدند این نیروی بالنده ای که در داخل ایران به وجود آمده با دسیسه های سیاسی و بیماری ها و شیطنت هایی که دنبال می کنند قابل از هم پاشیده شدن نیست.

جنگ تحمیلی گام دوم توطئه دشمنان برای نابودی انقلاب

لاریجانی تصریح کرد: دشمنان فهمیدند که اینجا اساس جمهوریت و حضور مردم و استقلال کشور تحت تفکر اسلامی شکل گرفته است به همین دلیل به دنبال راه دیگری رفتند؛ به این فکر افتادند که از طریق فشار نظامی بیرونی انقلاب را از بین ببرند و آنها بودند که جنگ را راه انداخته و صدام را حمایت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به جوانان حاضر در جشن انقلاب گفت: شرق و غرب پشت سر صدام قرار گرفتند و مخصوصا برخی از کشورهای عربی در منطقه که امروز هم کارهای نادرست انجام می دهند با حمایت از صدام جبهه ای واحد درست کردند که با حملات نظامی ایران را از پای درآورده و اراده ملت را بشکنند.

ملت ایران با جنگ و رفتار سخت نمی شکند

وی ادامه داد: ملت ایران هشت سال پافشاری و پایداری کرد و هزنیه های زیادی در این راه دادیم؛ ۲۰۰ هزار شهید، صدها هزار جانباز و دهها هزار آزاده در این راه دادیم، اما ملت ایران ایستادگی کرد تا به شرق و غرب بفهماند با جنگ و رفتار سخت هم این ملت نمی شکند و این دستاورد کوچکی نبود.

لاریجانی تصریح کرد: در جنگی که علیه ایران راه انداختند تمامی کشورهای غربی حضور داشتند هر کدام به نوعی تجیهزات جنگی در اختیار عراق می داد و همه کشورهای منطقه به کمک کردن به صدام آلوده شدند.

وی ادامه داد: چندی پیش یکی از مسئولان عربستان سعودی گفت که ۴۰ میلیادر دلار به صدام کمک کرده اند و این تنها یک مورد از کمک هایی است که به صدام می شد؛ تعداد اندکی و انگشت شماری از کشورها بی طرف بودند و دو یا سه کشور به ایران کمک کردند.

لاریجانی گفت: صفی از شوروی سابق تا کشورهای غربی در مقابل ایران قرار داشت اما ملت ایران یکبار دیگر در این آزمون موفق شدند و بار دیگر اراده قدرت های بزرگ را شکستند و در این جنگ ایران موفق شد که صدام را از سرزمین خود بیرون کند و یک وجب از خاک ایران از دست نرفت.

کشورهای قدرتمند می دانند که توان جنگ با ایران را ندارند

وی گفت: در این مرحله کشورهای بزرگ متوجه شدند با این ایران غیور و شجاع نمی توانند بجنگند و این دستاورد بسیار بزرگی بود که سایه جنگ را از ایران دور کرد و دیگر کسی جرات جنگ با ایران را نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ثمره مقاومت، ایستادگی و حضور مردم در مرحله دوم انقلاب بود وگرنه در این ۱۵ سال اخیر چند جنگ مهم در منطقه ما از جمله لشکرکشی به عراق، افغانستان و لبنان رخ داد.

وی تصریح کرد: چرا آنهایی که در کاخ سفید ایران را محور شرارت می نامیدند جرات نکردند به ایران حمله کنند؟ دلیلش این است که ایران در جنگ هشت ساله در آزمونی موفق شد که به جهانیان این درس را داد که با این ملت مقاوم نمی توانید بجنگید و این دستاوردی بزرگ بود.

لاریجانی ادامه داد: در تمام این دو مرحله علاوه بر دسیسه ها و جنگ، تحریم هایی از اول پیروزی انقلاب با شدت و ضعف علیه ایران اعمال شد از جمله اینکه در جنگ تحمیلی به ما سلاح نمی دادند.

وی با اشاره به یکی از بندهای بیانیه پایانی راهپیمایی مردم کرمان که بر لزوم تقویت بنیه دفاعی به ویژه توان موشکی تاکید داشت، گفت: دلیل این امر، این است که این دستاورد ملی ماست ما برای دفاع از کشور خود مجبور شدیم روی پای خود بایستیم.

لاریجانی با طرح این پرسش که آیا امروز کشورهای قدرتمند که در دو آزمون گذشته شکست خورده اند دست از شیطنت برداشته اند؟ بیان کرد: در پاسخ باید گفت که اینگونه نیست؛ دشمنان راه و تاکتیک دیگری به کار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در این ۱۵ سال اخیر گرفتار رفتار بدخیم کشورهای قدرتمند در زمینه سلاح های دفاعی هستیم، افزود: در حالی این کشورها در زمینه سلاح های دفاعی و حقوق بشر در ایران ماجراجویی می کنند که برای دوستانشان در منطقه که حتی برای یکبار در تاریخ حکومتشان رای گیری نداشته و اگر یک مجلسی هم دارند مجلس فرمایشی است ایراد نمی گیرند اما برای ایران ایران می گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این کشورها ۱۲ سال است که بر سر ماجرای هسته ای با ایران درگیر هستند گفت: آیا نمی دانند که ما دنبال فناوری صلح آمیز هسته ای هستیم؟ همه آنها می دانند؛ اما دلیل ماجراجویی آنها این است که نتواسته اند از راه های دیگر حریف ملت ایران شوند پس باید راه دیگری برگزینند به همین دلیل فشارهای بین المللی و تحریم را علیه ایران زیاد کردند.

آزمون مهم پیش روی اراده ملت ایران

وی هدف دشمنان از این اقدام را شکستن اراده ملت در زمینه اقتصاد عنوان و تصریح کرد: این مرحله سوم آزمونی است که اگر ملت ایران در آن موفق شوند دیگر هیچ گونه تهدیدی سراغ ایران نخواهد آمد و دیگر نمی توانند در کاخ سفید نشسته و حرفهای درشت تر از خودشان بزنند.

لاریجانی ادامه داد: این آزمون مهمی است و هدف این کشورها این است که ایران در حوزه اقتصادی موفق نباشد. اما آیا می توانند این کار بکنند؟ پاسخ این پرسش بستگی به راه و اراده ما دارد؛ اگر این ملت باغیرت و سلحشور مانند دو مرحله قبل در صحنه بوده و در اقتصاد حضور داشته باشند به ۱۰۰ درصد دشمنان ناموفق می شوند و ان شاالله این روز را خواهیم دید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنها تحریم می کنند که ما نتوانیم روی پای خود بایستیم؛ اگر درست عمل کنیم همین تهدید می تواند یک فرصت بزرگ برای ما باشد که به استقلال اقتصادی برسیم.

لاریجانی ادامه داد: در این ۳۸ سال بخاطر تفکر امام خمین (ره) که حرکت به سوی استقلال بود کارهای بزرگی انجام و زیربناهای زیادی در کشور ساخته شد. همچنین توجه زیادی به روستاها، حوزه بهداشت و درمان شد.

وی به ساخت کارخانجات بزرگ در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی در صنعت نفت و گاز، صنایع نظامی و ساختمان صاحب فناوری است و رشد بسیار مهمی داشتیم که ظرفیت بزرگی به شمار می رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از انقلاب دانشگاه ها توسعه پیدا کرده و حدود پنج میلیون دانشجو در کشور داریم اگر این ظرفیت به میدان سازندگی کشور وارد شود جهش در اقتصاد به وجود می آید.

وی گفت: مدیران کشور باید به فکر خلاق نسل جوان و شرکت ها و موسساتی که دنبال فناوری جدید هستند اعتماد کنند.

اقتصاد مقاومتی راه حل نجات کشور

وی گفت: اگر امروز پس از توافق هسته ای زمینه رفت و آمدها و مراودات اقتصادی فراهم شده باید به دنبال ورود فناوری باشیم تا خودمان مسلط شویم، راه حل همان راهی است که رهبر فرزانه انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

لاریجانی ادامه داد: راه نجات کشور در این مرحله همین است یعنی روی پای خود ایستاده و ملت را در اقتصاد مشارکت دهیم؛ به جای اینکه دولت در اقتصاد امر و نهی کند باید امر هدایت را به عهده گیرد، اما کار دست مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم باید صاحب اقتصاد کشور شوند، گفت: به همین دلیل مقام معظم رهبری دستور دادند سیاست های اصل ۴۴ اجرا شود؛ سیاست های اصل ۴۴ یعنی میدان کشور را زمینه رقابت های افراد کارآفرین کنیم نه اینکه قدرت در دست دولت باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چنانچه شرکت دولتی بزرگ باشند زمینه رقابت را از بین می برند تاکید کرد: مردم باید در صحنه باشند؛ همینطور که مردم به صحنه آمدند سرنوشت در جنگ تغییر کرد در این مرحله هم باید به مردم اعتماد کرد و مردم در صحنه اقتصاد ورود کنند چرا که معنای واقعی اقتصاد مقاومتی همین است.

وی با تاکید بر لزوم ورود مردم به عرصه اقتصادی و مبنا قرار گرفتن صادرات در کشور، افزود: مجلس و دولت مصمم هستند که این زمینه ها را فراهم کنند.

سهم بالای امور کشاورزی و صنعتی در برنامه ششم توسعه

لاریجانی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه که اخیرا در مجلس تصویب شد سهم زیادی برای امور کشاورزی و صنعتی قائل شدیم و زمینه ها برای حضور ذهن های خلاق در عرصه اقتصادی کشور تسهیل شده است؛ مطمئن باشید راه آینده کشور سهل کردن ورود مردم در حوزه اقتصاد است.

وی با ابراز خرسندی از پی گیری این قبیل افکار در استان کرمان یادآور شد: استاندار کرمان صاحب ابتکارات خوبی در این زمینه است و حرکت های خوبی در استان با کمک مدیران اجرایی رقم خورده است.

لاریجانی گفت: آینده خوبی با توجه به ظرفیت هایی که در زمینه صنعت، معدن و کشاورزی در کرمان وجود دارد در انتظار این استان است.

پیروزی در آزمون آخر قدرت تهدیدگری دشمنان را نابود می کند

وی ادامه داد: کرمان و سایر استانها بدانند در معرض آزمون آخر قرار داریم که اگر بر آن تسلط پیدا کرده و اقتصاد ما شکوفا شود دیگر قدرت ها قدرت تهدید گری نسبت به ایران را نخواهند داشت و امیدواریم در سایه رهبری های امام خامنه ای و همت و غیرت ملت بزرگ ایران، ایران و جمهوری اسلامی در این مرحله هم سرافراز باشد.

لاریجانی در ادامه سخنان خود گفت: این روزها شنیده اید بعضی حرف های نسنجیده نسبت به انقلاب و حرکت ملت ایران می زنند؛ مقامات آمریکایی حرف هایی زدند که خودشان می دانند در مقابل غیرت ملی ایرانیان این حرف ها کارساز نیست.

وی ادامه داد: آنها سخن از این می گویند که ما سخت گیری بیشتری به ایران می کنیم؛ اولا شما نمی توانید این کار را بکنید چون در توافق هسته ای کشورهای زی مدخل بودند و شما نمی توانید حرف هایی که در گذشته می زدید را عملی کنید. ضمنا اگر روزی بخواهید چنین قصدی را اجرا کنید خودتان زیان خواهید کرد چرا که ملت ایران راه گذشته را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد.

لاریجانی تاکید کرد: مقامات آمریکا باید بدانند اگر به دنبال مخدوش کردن توافق هسته ای هستند جمهوری اسلامی در برابر این اقدام هیچ تعهدی دیگر نسبت به آژانس نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آمریکایی ها می گویند ما توافق بدی امضا کردیم و ما نیز می گوییم مراقب باشید در مسیری قرار نگیرد که مشکلات خود را افزایش دهیم؛ ما در این مسیر راسخ هستیم که از دانش خود دفاع کنیم.

لاریجانی گفت: تصور نکنید می توانید ما را از مسیر خود جدا کنید؛ ما راه روشنی را دنبال می کنیم اگر به چارچوب توافق هسته ای احترام گذاشته و دنبال بهانه گیری های دیگر نباشید به نفع خودتان است. تصور نکنید با این کار سر ایران را گرم می کنید که از مسائل منطقه ای غافل شویم ما وظیفه داریم از مردم فلسطین دفاع کنیم و هیچ گاه آن را فراموش نخواهیم کرد.

آمریکا تصور نکند می تواند ایران را از مسائل منطقه ای غافل کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما موظفیم در برابر تروریست هایی که شما به وجود آورده اید بایستیم، بیان کرد: رقیب رئیس جمهور فعلی آمریکا در سخنرانی های قبل از نتیجه انتخابات اعلام کرده بود که آمریکا داعش را به وجود آورده است. شما داعش را به وجود آورده و اوضاع منطقه را به هم ریختید و ما وظیفه داریم در مقابل این ها بایستیم و این بخشی از امنیت ملی ماست.

وی ادامه داد: تصور نکنید می توانید ما را در امور دیگر مشغول کنید که ذهن ما از مسائل منطقه ای منحرف شود ما در مسائل منطقه ای راه روشنی مثل موضوع هسته ای داریم و آن را دنبال خواهیم کرد.

لاریجانی گفت: امروز جمهوری اسلامی از ظرفیت بسیار خوبی در منطقه برخوردار است که در سایه هدایت های رهبر معظم انقلاب به وجود آمده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز ملت ایران ملت قدرتمند و عزتمندی در منطقه است اگر بخش های اقتصادی را سامان دهیم شرایط ما در منطقه بسیار تغییر خواهد کرد و ما مصمم هستیم که ان شاالله با حضور مردم این گام هم به ثمر برسد.