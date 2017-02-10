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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

عارف در گفتگو با مهر:

پیش بینی رهبری درخصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی تحقق یافت

پیش بینی رهبری درخصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی تحقق یافت

نماینده تهران با اشاره به تاکید رهبری بر حضور ملت گفت: این فرمایش نشان از شناخت ایشان از مردم است وگرنه شاید گفته شود، چطور حضور مردم پیش بینی می شود. خوشبختانه پیش بینی رهبری تحقق پیدا کرد.

محمدرصا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان صبح امروز در حاشیه راهپیمایی بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم اظهار داشت: حضور مردم همواره پرشور و تاثیرگذار بوده است. مردم انقلاب خود را دوست دارند و نماد آن حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

نماینده مردم تهران درباره فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند ملت ایران در روز ۲۲ بهمن جواب تهدیدات امریکا را می دهد گفت: این فرمایش نشان از شناخت ایشان از مردم است وگرنه شاید گفته شود، چطور حضور مردم پیش بینی می شود. خوشبختانه پیش بینی رهبری تحقق پیدا کرد.

عارف ادامه داد: هر قدر که فشار و یاوه گویی های دشمن بیشتر شود، حضور مردم پر شورتر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور پر شور مردم در راهپیمایی امروز چه پیامی برای ترامپ دارد تصریح کرد: پاسخ مردم به ترامپ همان فرمایش حضرت امام(ره) است که فرمودند، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

کد مطلب 3902990

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    نظرات

    • نیما SG ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مگه شک داشتین رهبر یعنی این
    • مممممممممممم IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مسلما بینش رهبری برای خیلیها قابل درک نیست.

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