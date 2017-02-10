حماسه حضور کردها رنگ واقعیت گرفت/۲۲ بهمن ۹۵ تاریخی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جای جای استان کردستان نیز امروز مملو از جمعیتی بود که آمده بودند تا بار دیگر حمایت قاطع خود از نظام اسلامی را اعلام کرده و با آرمان های امام و شهیدان تجدید بیعت کنند.

هوای سرد زمستانی و حتی بارش های پراکنده در چندین شهر استان کردستان در روز جمعه ۲۲ بهمن ماه نیز نتوانسته بود ارائه محکم و پولادین مرزداران غیور را برای حضور در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران ذره ای کم رنگ کند.

امروز از هر کوی و برزن استان کردستان طنین نوای الله اکبر سر داده می شد، زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ امروز دوشادوش یک در صحنه حاضر شده بودند و یک صدا می گفتند تا آنها هستند جمهوری اسلامی ایران نیز هست.

راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن استان کردستان خیلی متفاوت از سالهای قبل بود، امسال شور و نشاط بیشتری حاکم بود، امسال خیلی ها آمده بودند، امسال مشت های گره کرده تر بود و امسال مردم همه آمده بودند تا بگویند راه امام و شهیدان ادامه دارد.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری حرف اهالی خبر و رسانه هم بود، خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان که هر کدام حداقل سابقه ۱۰ سال پوشش مراسم ۲۲ بهمن را داشتند به هم که می رسیدند از حضور بیشتر مردم در راهپیمایی امروز سخن به میان می آوردند.

تجمع اولیه برای حضور در راهپیمایی در مرکز شهرستان ها و شهرهای استان کردستان حدود ساعت ۱۰ صبح اعلام شده بود ولی از یک ساعت قبل مردم از هر کوی و برزن خود را راهی میادین اصلی شهرها می کردند تا به موج خروشانی بپیوندند که امده بودند تا بگویند انقلاب خود را دوست دارند و برای ادامه اش هر ایثار و رشادتی را انجام می دهند.

گزارش خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف استان کردستان حاکی است که امروز در تمامی شهرهای استان از مریوان و بانه گرفته تا دهگلان و قروه، از سروآباد و کامیاران تا سقز و بانه و بیجار، شوری برپا بود.

راهپیمایی ۲۲ بهمن سنندج با تجمع اولیه مردم در میدان آزادی این شهر از حدود ساعت ۱۰ آغاز شد و بعد از نیم ساعت موج خروشان مردم به سمت میدان انقلاب و سپس خیابان امام خمینی (ره) به راه افتاد.

امسال از هر قشر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر سنندج به چشم می خورد، نوا که تازه زبان باز کرده بود و دوشادوش پدر با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی برای خود عالمی داشت و توجه همگان را به خود جلب کرده بود.

کاک احمد پیرمرد دوست داشتنی همه راهپیمایی های چند سال اخیر، امسال هم با سربند جمهوری اسلامی و با لباس یک دست محلی شیک و دستمال به سر آن بار دیگر جلودار جمعیت در شهر سنندج بود و با مشت های گره کرده و اراده ای وصف ناپذیر شعار می داد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل.

حضور مسئولان و مدیران، فرماندهان نظامی و انتظامی، علما و روحانیون نیز در مرایم امسال پررنگ بود، نماینده ولی فقیه در استان کردستان با همراهی شماری از روحانیون شیعه و سنی در کنار مردم شهر سنندج حضور داشتند.

سردار رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در کنار سایر اقشار امروز در راهپیمایی حضور داشت و امام جمعه سنندج نیز در میانه راه به جمع سیل خروشان مردم پیوست.

آری بار دیگر کردستانی های مرزدار حضور خود در صحنه را فریاد زدند و ثابت کردند که علیرغم تمامی توطئه های دشمن همواره و همیشه برای دفاع از انقلاب و نظام در صحنه حضور داشته و دارند.

آری امروز کردستانی و حماسه اش رنگ واقعیت گرفت تا بار دیگر همگان بدانند تا راه خمینی کبیر ادامه دارد و مردم برای ادامه راهش چشم به فرمان حضرت آیت الله خامنه ای هستند.