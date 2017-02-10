به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال در پاسخ به تهدیدهای رئیس‌جمهور جدید آمریکا، اظهار داشت: الحمدالله حضور مردم از هر سال بیشتر است و این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها و ترامپ باید بدانند که اگر بخواهند در مقابل ملت ایران از ابزار تهدید استفاده کنند، جواب نخواهند گرفت و فقط سرعت سقوطشان را افزایش می‌دهند.

وی تأکید کرد: مسئولان نیز باید بدانند که از این ظرفیت مردمی باید استفاده کرد و در جهت پیشرفت کشور، استفاده بهینه‌ای از این توان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی شود.

معاون اول دولت نهم در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت‌های دشمنان و جریان ضد انقلاب در فضای مجازی برای ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی، گفت: با وجود همه این تبلیغات، جمعیت به این بزرگی به صحنه می‌آیند و کوچکترین مشکلی هم پیش نمی‌آید و این نشان از عمق آگاهی مردم ایران است.

داوودی در ادامه با بیان اینکه رکود و مشکلات اقتصادی کنونی کشور شایسته این ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: مسئولان به جای منتظر ماندن برای سرمایه‌گذاری خارجی و پهن کردن فرش قرمز و بوسیدن دست خارجی‌ها، به این ظرفیت‌های مردمی توجه کنند و از آن در عرصه‌های مختلف استفاده کنند.