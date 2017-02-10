به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رمضانعلی موسوی مقدم در جمع مردم انقلابی مهدیشهر به میزبانی مسجد امام علی(ع) این شهر، ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر رفورم ها و انقلاب های دنیا، ابراز داشت: ماهیت استکبار ستیزی، یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) است.

وی افزود: آرمان های انقلاب اسلامی با حمایت از مستضعفان جهان، چراغ امیدی برای مظلومان شد و این دشمنی با استکبار پلید نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز بیشتر نیز می شود که امروز در راهپیمایی ۲۲بهمن، نشانه این ادعا را به خوبی مشاهده کردیم.

قائم مقام صدا و سیما با بیان اینکه امروز عداوت دشمنان در زمینه های مختلف بر علیه ملت ایران تقویت شده و باید در برابر این تهدیدها هوشیار باشیم، ابراز داشت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام راحل(ره) کنار زدن چهره نفاق استکبار جهانی بود که تا امروز این ماهیت استکبار ستیزی در ایران اسلامی جریان دارد اما باید هوشیار بود چرا که ماهیت عداوت دشمنان با ما در برهه کنونی تفاوت کرده است.

موسوی مقدم ضمن تاکید بر اینکه دشمنی غرب با ما نشان می دهد که انقلاب در مسیر اهداف خود موفق بوده و دشمنان هر روز از این موضوع عصبانی تر می شوند، بیان داشت: دشمنی دشمنان اسلام با ما هرگز تمام نمی شود اما امروز خوشحال هستیم که مردم ما با حضور یکپارچه خود، گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان پاشیدند.

وی افزود: آمریکا وقتی این حضور چشم گیر مردم و ایستادگی پای ارزش های انقلابی را پس از ۳۸سال مشاهده می کند، در سبک مبارزات خود علیه ایران اسلامی تغییر ایجاد می کند و امروز راهبردی به نام قدرت هوشمند را طرح ریزی کرده است تا بر طبق آن شیوه های مبارزاتی خود را تغییر داده و شیوه نوینی را اتخاذ کند لیکن باید در برابر این هجمه هوشیار بود.

قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه محاصره سیاسی و منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی دو کارکرد اتخاذ سیاست های جدید آمریکا در قبال ایران است، ابراز داشت: در این مبارزات باید هوشیار باشیم که از عناصر داخلی متضرر نشویم استفاده از افراد ضعیف النفس در ارکان نظام که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان نفوذ یاد کردند، موضوعی است که همیشه مد نظر آمریکا و غرب بوده تا بتوانند نقشه های شوم خود را در جریانات ایران اسلامی پیاده سازند لذا آمریکا دنبال استخدام عناصر خود می گردد که دخالت های آن کشور را در فتنه ۸۸به وضوح مشاهده کردیم.

موسوی مقدم بیان داشت: آمریکا برای دست یابی به این هدف خود، به دنبال القای حس ناامیدی در بین مردم از انقلاب اسلامی است و عنصر مجذوب سازی به زرق و برق کشورهای غربی را از طریق ماهواره، جنگ نرم و رسانه های عمومی دنبال می سازد اما آنجایی که آمریکا فکرش را نمی کند، حضور مردم در رویدادهایی مانند ۲۲بهمن است.

وی افزود: علاوه بر این روش، آمریکا شیوه دومی را نیز برای مبارزه و عداوت علیه ملت شریف ایران اسلامی برگزیده و آن نیز شیوه مبارزه سیاسی است در این روش دشمنان به دنبال ایجاد فضای چند قطبی یا دو قطبی در جامعه و سوء استفاده از اختلافات درونی هستند تا آنرا به مسائل کلان مملکت مانند انتخابات گره بزنند و هدفشان در نهایت تضعیف پایه های نظام است.

قائم مقام صدا و سیما با تاکید بر اینکه دشمنان برای دسترسی به اهداف و تحقق استراتژی هایش از راه نفوذ ۹ راهبرد را در نظر گرفته اند که بارها این مهم با تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی روبرو شد، تصریح کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به نظام از طریق راهبردهای مختلفی مانند بازی سیاسی، فشارهای خارجی، تقویت دشمنان، فضای مجازی، استفاده از فناوری و تکنولوژی های روز، حوزه فرهنگی و اجتماعی، خانواده و جوانان، جو سازی علیه ایران اسلامی و فعالیت های هسته ای و موشکی و توان دفاعی و ... است و باید در این باره نیز هوشیار بود.

موسوی مقدم افزود: دشمن همه ترفندها و شیوه ها را به کار گرفته ولی توانسته کاری از پیش ببرد چرا که دست آخر حضور مردم در یکی از بزنگاه ها، تمام نقشه های شومشان را بر باد می دهد و ناامیدی را میهمان دل های دشمنان می کند.

وی با بیان اینکه بصیرت، دشمن شناسی و زمان شناسی برای حضور حماسی ویژگی های بارز مردم هستند، ابراز داشت: مردم ما دقیقا می دانند چه زمان موقع آمدن و حضور است و امروز شاهد این بصیرت بودیم لذا باید گفت با وجود این همه توطئه و نیرنگ، دشمنان نه تنها گردونه و چرخ اصلی انقلاب را متوقف نکردند بلکه با حضور مردم حرکت دوار این گردونه، تسریع نیز شد.