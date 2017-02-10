اقدامات ترامپ نشان دهنده ستیز با اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن تبریک ۲۲ بهمن گفت: از تمام ملت انقلابی ایران که با حضور گسترده در راهپیمایی شرکت کردند به خصوص مردم غرب کشور که در زیر برف و باران به خیابان ها آمدند کمال تشکر را دارم.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: همچنین از نیروی انتظامی که در سراسر کشور به نحو احسن هوشیار بودند و به وظیفه خود عمل کردند نیز تشکر می کنم.

امامی کاشانی با بیان اینکه ۲۲ بهمن دو رکن داشت، گفت: یک رکن آن انقلاب و رکن بعدی آن مردم بود.

وی با بیان اینکه وحدت کلمه مردم در این زمان و روزها اهمیت بیشتری دارد، گفت: بحث وحدت کلمه و وحدت ملی را قرآن کریم اصرار کرده و دو آفت نیز برای آن ذکر کرده است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: آفت اول وحدت کلمه اختلاف در رهبری است. قرآن کریم گفته از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و در عصر غیبت کبری از ولی فقیه. پس خداوند اختلاف از این ناحیه را جلوگیری کرده است.

وی دومین آسیب وحدت ملی را اختلاف سلیقه نام برد و گفت: در اختلاف سلیقه ها صبر کنید و هوس ها را از خود دور کنید و به هم نزدیک شوید برای امری مهم که عبارت است از حفظ انقلاب اسلامی.

امامی کاشانی با اشاره به اهمیت وحدت کلمه گفت: نگاه کنید به دنیا ببینید نسبت به ایران چه قضاوتی دارند. رئیس جمهور جدید آمریکا هفت کشور را برای ورود به آمریکا منع می کند ولو اینکه عقب نشینی کردند و یک دادگاهی در یک کشور حکم ترامپ را لغو کرد اما این نشان می دهد بحث آمریکا و اسرائیل ستیز با اسلام است.

خطیب موقت نمازجمعه تهران برهمین اساس تصریح کرد: به همین دلیل است که غرب وآمریکا اصرار دارند علیه ما باشند. داعش و امثالهم را آنها تربیت می‌کنند و می‌گویند ما دشمن تروریسم هستیم. مردم عراق و سوریه را بمباران می‌کنند و می‌گویند می‌خواستیم داعشی‌ها را بمباران کنیم. این همه جنایت را با تمام پررویی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی دنیا متوجه شد اسلام چیست گفت: اسلام به مسلمانان اقتدار می دهد تا سرنوشت شان را خودشان تعیین کنند و اقتصادش را خودش در دست بگیرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به جنایات دشمنان علیه مسلمانان گفت: ما باید دشمن شناس باشیم و امروز که رهبری انقلاب راه امام را ادامه می دهد ببینیم چه مطالبه و دغدغه ای دارند و آن راه را با وحدت کلمه ادامه دهیم.

امامی کاشانی با بیان اینکه امام تمام وجودش تکیه به خدا بود، گفت:آن وقتی که آبادان در محاصره بود و مردم و جوان های ما جنگیدند و این شهر را آزاد کردند امام فرمود خداوند آبادان را آزاد کرد. معنای بیان امام این است که شما همه زحمت کشیدید اما زحمت را خدا به نتیجه رساند.

امامی کاشانی افزود: ای کاش ما هم در زندگی توکل داشتیم، در پشت میز توکل داشتیم، در کارهای اجرایی، تقنینی و قضایی توکل داشتیم. در رفتن به مجلس و نشستن پشت میز قضا خدا را می دیدیم، در دولت، وزارت و مدیریت خدا را می دیدیم. اگر خدا را ببینیم همانطور که امام دید، آن زمان است که ما متوکل هستیم و انقلاب را نگه داشته ایم.

وی ادامه داد: مسامحه نکردن، تنبلی نکردن، در کار مسائل سیاسی، اقتصادی، اجرایی و رسیدگی به امور فرهنگی کشور و احساس تعهد کردن نسبت به مسئولیت همه از آثار توکل به خداوند است.