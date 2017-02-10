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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

صالحی امیری از پروژه کتابخانه ملارد بازدید کرد

صالحی امیری از پروژه کتابخانه ملارد بازدید کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه فرماندار و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران از پروژه در حال ساخت کتابخانه عمومی امیرکبیر شهرستان ملارد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران، بهمن خطیبی فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، فیروزه یارمحمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و دیگر مسئولین دیروز پنجشنبه ۲۱ بهمن، از پروژه در حال ساخت کتابخانه عمومی امیرکبیر بازدید کرده و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

علی نیکنام مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در این بازدید، درباره مراحل ساخت این کتابخانه توضیحاتی داد و گفت: اقدامات کلی ساخت این کتابخانه به اتمام رسیده و  به زودی نصب انشعابات گاز و برق  ورفع ایرادات جزئی عمرانی نیز پایان خواهد یافت و  پس از انجام تجهیزات منابعی و قفسه ای  در آینده نزدیک آیین افتتاح کتابخانه برگزار خواهد شد.

صالحی امیری پس از بازدیدازتمامی بخشهای کتابخانه گفت: امیدوارم با همکاری تمامی ادارات مربوطه هر چه زودتر کتابخانه به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم ملارد قرار گیرد.

احداث پروژه کتابخانه عمومی امیرکبیر ملارد از سال ۹۱ در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با زیربنای ۳۷۰ متر  آغاز شده و تاکنون با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی  برای انجام آن هزینه شده که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 3903105

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