صالحی امیری از پروژه کتابخانه ملارد بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران، بهمن خطیبی فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، فیروزه یارمحمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و دیگر مسئولین دیروز پنجشنبه ۲۱ بهمن، از پروژه در حال ساخت کتابخانه عمومی امیرکبیر بازدید کرده و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

علی نیکنام مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در این بازدید، درباره مراحل ساخت این کتابخانه توضیحاتی داد و گفت: اقدامات کلی ساخت این کتابخانه به اتمام رسیده و به زودی نصب انشعابات گاز و برق ورفع ایرادات جزئی عمرانی نیز پایان خواهد یافت و پس از انجام تجهیزات منابعی و قفسه ای در آینده نزدیک آیین افتتاح کتابخانه برگزار خواهد شد.

صالحی امیری پس از بازدیدازتمامی بخشهای کتابخانه گفت: امیدوارم با همکاری تمامی ادارات مربوطه هر چه زودتر کتابخانه به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم ملارد قرار گیرد.

احداث پروژه کتابخانه عمومی امیرکبیر ملارد از سال ۹۱ در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با زیربنای ۳۷۰ متر آغاز شده و تاکنون با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای انجام آن هزینه شده که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.