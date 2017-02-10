https://mehrnews.com/xHbFc ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶ کد مطلب 3903153 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶ ترامپ: شهرک سازی اسرائیل به نفع صلح نیست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه شهرک سازی اسرائیل به نفع صلح نیست اعلام کرد که درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس نیز بیشتر فکر می کند. کد مطلب 3903153 کپی شد مطالب مرتبط آمریکا در نقش خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل تجدید نظر می کند کاخ سفید از راه حل دو دولت عقبنشینی کرد برچسبها اسرائیل شهرک سازی دونالد ترامپ
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