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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

ترامپ: شهرک سازی اسرائیل به نفع صلح نیست

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه شهرک سازی اسرائیل به نفع صلح نیست اعلام کرد که درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس نیز بیشتر فکر می کند.

کد مطلب 3903153

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