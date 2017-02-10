قدردانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اقدام ارزنده بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مهدی چمران با اشاره به حمایت بانک شهر از توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه مترو در پایتخت، اعلام کرد: اقدامات ارزنده این بانک در اختصاص ارزمبادله‌ای و هماهنگی با شهرداری تهران در ارائه تسهیلات و رفع تنگناهای مالی به منظور ساخت و تحویل ۹۱ دستگاه واگن مترو توسط شرکت واگن‌سازی تهران که موجب صرفه جویی مبالغ متنابهی به نفع شهرداری تهران شده است، گامی موثر در تحقق اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری و اقتصاد مقاومتی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از تلاش و پیگیری مجدانه و مدیریت جهادی مدیرعامل بانک شهر، ابراز امیدواری کرد تا این بانک همواره در مسیر فعالیت‌های خود موفق باشد.

بر این اساس، خط ۶ مترو پایتخت با سرمایه گذاری مستقیم و حمایت‌های بانک شهر درحال نهایی شدن بوده و تاکنون بیش از ۹۸ درصد حفاری آن به اتمام رسیده است.

این خط به طول ۳۱ کیلومتر، از منطقه دولت آباد در جنوب شرقی تهران و محدوده پارک جنگلی توسکا در بزرگراه آزادگان عبور کرده و در نهایت به شهرک کن و محله سولقان در شمال غربی تهران منتهی می‌شود و در طول مسیر خود از نقاط مهم و پرتردد شهر مانند میدان خراسان، میدان شهدا، میدان امام حسین(ع)، میدان سپاه، میدان هفت تیر، میدان ولی‌عصر(عج) و بلوار کشاورز عبور می‌کند.