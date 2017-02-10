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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

قدردانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اقدام ارزنده بانک شهر

قدردانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اقدام ارزنده بانک شهر

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اقدامات بانک شهر در تامین مالی خرید ۹۱ دستگاه واگن مترو قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مهدی چمران با اشاره به حمایت بانک شهر از توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه مترو در پایتخت، اعلام کرد: اقدامات ارزنده این بانک در اختصاص ارزمبادله‌ای و هماهنگی با شهرداری تهران در ارائه تسهیلات و رفع تنگناهای مالی به منظور ساخت و تحویل ۹۱ دستگاه واگن مترو توسط شرکت واگن‌سازی تهران که موجب صرفه جویی مبالغ متنابهی به نفع شهرداری تهران شده است، گامی موثر در تحقق اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری و اقتصاد مقاومتی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با  قدردانی از تلاش و پیگیری مجدانه و مدیریت جهادی مدیرعامل بانک شهر، ابراز امیدواری کرد تا این بانک همواره در مسیر فعالیت‌های خود موفق باشد.

بر این اساس، خط ۶ مترو پایتخت با سرمایه گذاری مستقیم و  حمایت‌های بانک شهر درحال نهایی شدن بوده و تاکنون بیش از ۹۸ درصد حفاری آن به اتمام رسیده است.

این خط به طول ۳۱ کیلومتر، از منطقه دولت آباد در جنوب شرقی تهران و محدوده پارک جنگلی توسکا در بزرگراه آزادگان عبور کرده و در نهایت به شهرک کن و محله سولقان در شمال غربی تهران منتهی می‌شود و در طول مسیر خود از نقاط مهم و پرتردد شهر مانند میدان خراسان، میدان شهدا، میدان امام حسین(ع)، میدان سپاه، میدان هفت تیر، میدان ولی‌عصر(عج) و بلوار کشاورز عبور می‌کند.

کد مطلب 3903175

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