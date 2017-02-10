  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

امام جمعه یاسوج عنوان کرد:

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن پاسخی به یاوه گویی ترامپ بود

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن پاسخی به یاوه گویی ترامپ بود

یاسوج - امام جمعه یاسوج گفت: مردم ایران اسلامی امروز با شعارهای کوبنده خود، جواب یاوه گویی رئیس جمهور تازه کار امریکا را دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: حضور باشکوه مردم درراهپیمایی ۲۲ بهمن تودهنی محکمی به رییس جمهور تازه کار آمریکا بود.

وی بیان کرد: مردم با این حضورشان لبیک و پاسخ مثبت به رهبر معظم انقلاب دادند.

حسینی اظهار کرد: ۲۲ بهمن امسال بهتر از هر سال دیگر در استان و سراسر کشور برگزار شد ملت ایران اسلامی همچون همیشه امروز نیز به صحنه آمدند.

امام جمعه یاسوج گفت: مردم ایران اسلام و کهگیلویه و بویراحمد امرور ثابت کردند که ملتی اماده استقلال طلب و استکبار ستیز هستند و در برابر یاوه گویی های دشمن ایستادند و با شعارهای خود مشت محکمی بر دهن این یاوه گویان زدند.

کد مطلب 3903189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها