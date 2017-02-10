حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن پاسخی به یاوه گویی ترامپ بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: حضور باشکوه مردم درراهپیمایی ۲۲ بهمن تودهنی محکمی به رییس جمهور تازه کار آمریکا بود.

وی بیان کرد: مردم با این حضورشان لبیک و پاسخ مثبت به رهبر معظم انقلاب دادند.

حسینی اظهار کرد: ۲۲ بهمن امسال بهتر از هر سال دیگر در استان و سراسر کشور برگزار شد ملت ایران اسلامی همچون همیشه امروز نیز به صحنه آمدند.

امام جمعه یاسوج گفت: مردم ایران اسلام و کهگیلویه و بویراحمد امرور ثابت کردند که ملتی اماده استقلال طلب و استکبار ستیز هستند و در برابر یاوه گویی های دشمن ایستادند و با شعارهای خود مشت محکمی بر دهن این یاوه گویان زدند.