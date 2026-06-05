به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به سالگرد قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: قیام مردم ایران در سال ۱۳۴۲ پس از بازداشت حضرت امام خمینی (ره)، نقطه آغاز حرکت عظیمی بود که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

وی افزود: ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی و پس از آن هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده و شهدای بسیاری تقدیم کرده است، اما در مقابل به عزت، استقلال و پیشرفت دست یافته است.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه زندگی همراه با عزت بر حیات ذلیلانه ترجیح دارد، تصریح کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها حاضر نشده استقلال و عزت خود را معامله کند.

رهبر انقلاب ظرفیت‌های خفته ملت ایران را بیدار کرد

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، گفت: همان‌گونه که معظم‌له فرمودند، امام راحل مردم را از خواب غفلت بیدار کرد و ظرفیت‌های عظیم نهفته در ملت ایران را به میدان آورد.

آیت الله حسینی ادامه داد: ایران در دوران قاجار و پهلوی بارها مورد تعرض قدرت‌های بیگانه قرار گرفت و بخش‌هایی از سرزمین خود را از دست داد، اما انقلاب اسلامی روح خودباوری و استقلال را در ملت ایران زنده کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز درگیر یک جنگ همه‌جانبه با جبهه استکبار است، افزود: با وجود همه فشارهای اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی، ملت ایران تاکنون پیروز این میدان بوده است.

ابزارهای دشمن؛ تردید، ترس، بدگمانی و اختلاف

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره راهبردهای دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی، فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای تاب‌آوری مردم را کاهش دهد و مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند.

وی افزود: ایجاد تردید در مسیر مقاومت، ترساندن مردم و مسئولان، گسترش بدبینی و دامن زدن به اختلافات داخلی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای رسیدن به اهداف خود است.

مباهله؛ سند حقانیت اهل‌بیت(ع)

آیت الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت‌های مذهبی هفته اشاره کرد و گفت: چهارشنبه هفته آینده سالروز واقعه بزرگ مباهله است؛ رویدادی تاریخی که حقانیت پیامبر اسلام (ص) و جایگاه والای اهل‌بیت (ع) را به جهانیان نشان داد.

وی با تشریح ماجرای مباهله پیامبر اسلام (ص) با مسیحیان نجران افزود: هنگامی که نمایندگان مسیحیان مشاهده کردند پیامبر (ص) با نزدیک‌ترین افراد خانواده خود شامل حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) برای مباهله حاضر شده است، از این اقدام منصرف شدند.

ولادت امام موسی کاظم(ع) فرصتی برای ترویج معارف اهل‌بیت است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تبریک سالروز ولادت باسعادت امام موسی کاظم (ع)، این مناسبت را فرصتی برای تبیین سیره و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دانست.

صنایع‌دستی و فرش؛ ظرفیتی مهم برای اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه تأکید کرد و گفت: صنایع‌دستی، قالیبافی و تولیدات سنتی عشایری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای مردم استان داشته باشد.

آیت الله حسینی افزود: در گذشته هر خانوار عشایری یک واحد تولیدی محسوب می‌شد و بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از طریق تولیدات محلی تأمین می‌کرد.

وی ادامه داد: توسعه صنایع‌دستی و احیای فرهنگ کار و تولید در میان نسل جوان می‌تواند زمینه کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی و اشتغال را فراهم کند.

فرهنگ کار باید در جامعه تقویت شود

امام جمعه یاسوج با اشاره به سبک زندگی عشایری در گذشته گفت: نوجوانان و جوانان از سنین پایین وارد عرصه کار و تولید می‌شدند و همین فرهنگ موجب شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری و استقلال در جامعه بود.

وی تأکید کرد: تقویت فرهنگ کار، تلاش و خوداتکایی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است.