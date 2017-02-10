به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه خارگ اظهار داشت: در انتخاب دوست باید دقت کنیم، هیچ‌کس مصون نیست که دوست نابابی انتخاب کند و روی او تاثیر نگذارد، توصیه امامان و انبیا هم در انتخاب دوست در احادیث فراوان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه دوست را باید اول امتحان کنیم، اضافه کرد: کسی که دوست شما است، اگر از شما عیبی ببنید شما را نهی کند، ملاک دوست خوب این است که جایی که شخص اشتباه می‌کند آن را منع کند. در دوستی از تعریف و تمجید هم باید ترسید و دوری کرد.

امام جمعه خارگ بیان کرد: امروزه متاسفانه در بعضی از مراسم‌ها و جشن‌ها می‌بینیم به بهانه اینکه یک شب است و اتفاقی نمی‌افتد، شرب خمر می‌کنند و این فرد شایسته دوستی نیست، هر انسانی با دوستش شناخته می‌شود.

وی افزود: فضای مجازی زمینه‌ای است برای دوست پیدا کردن و اکثر دوستی‌ها در فضای مجازی دوستی سالم نیست؛ خانواده‌ها باید نظارت و تربیت اسلامی را محیط خانواده خود بیشتر کنند، ثمره نظارت و تربیت در خانواده فرزند صالح است.

کمالی با اشاره به اینکه باید مراقب باشیم وسوسه شیطان و هوای نفس ما را به بیراهه نکشد افزود: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک عرض می‌کنم و خدا را شاکریم که وارد سی و نهمین سال انقلاب اسلامی شدیم و اگر به اینجا رسیدیم با رهبری فرزانه مقام معظم رهبری است و از اهالی شریف جزیره خارگ که ندای رهبری را لبیک گفتند و حضور بی سابقه در این راهپیمایی داشتند تشکر می‌کنم.

امام جمعه خارگ گفت: وجود انقلاب اسلامی ایران نعمت است، دل ملت‌ها همراه ملت ایران و انقلاب ایران است، می‌دانند که انقلاب اسلامی ایران چه ثمراتی داشته است.

وی با اشاره به اینکه عزتی که هم اکنون ایران اسلامی ایران دارد در جهان بی نظیر است، خاطرنشان کرد: اقتدار ما گواه این موضوع است، به خودکفایی ملی رسیده‌ایم، ایران جزیره ثبات و امنیت در جهان است.

کمالی بیان کرد: خیلی از کشورها که فکر حمله به ایران را داشتند، الان حتی جرات فکر کردن به حمله را ندارند. جوان ایرانی خودش فکر کرد و خودش ساخت و این نتیجه خودکفایی و تفکر انقلابی است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث اقتصادی، فرهنگی و جامعه شناسی مشکل داریم؛ در این دو زمینه انقلابی عمل نکردیم، بعضی‌ها در حوزه اقتصاد نگاهشان به غرب هست و متاسفانه به جوان انقلابی ایران اعتماد ندارد. غرب با ما دشمنی‌های فراوان دارد. ترامپ واقعیت آمریکاست، تهدید می کند ولی ملت جواب این اقا را امروز دادند.

امام جمعه خارگ افزود: ملت ایران از کسی جز خدای متعال ترسی ندارد، به بلف‌های ترامپ توجهی نداریم. پیام ملت امروز کامل روشن بود که تا جان و خون در این بدن و رگ‌ها است رهبری را تنها نخواهیم گذاشت.