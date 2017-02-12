اهدای دوربین برلیناله به جفری راش/ نقاش بزرگ سوژه فیلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلم جدید استنلی توچی که اقتباسی از کتاب خاطره‌نگاری نویسنده آمریکایی جیمز لرد از زندگی نقاش سوییسی با عنوان «پرتره جاکومتی» ساخته شده در جشنواره برلین اکران شد.

این فیلم که پنجره‌ای جدید به زندگی آلبرتو جاکومتی نقاش و مجسمه ساز سوییسی باز می‌کند پس از اکران در کنفرانس مطبوعاتی با پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.

این فیلم در دهه ۱۹۶۰ در پاریس می‌گذرد. وقتی لرد در سال ۱۹۶۴ در پاریس به سر می‌برد با این نقاش آشنا شد و او پرتره‌ای از چهره او کشید. این پروسه که چند هفته طول کشید موجب شد تا این دو با یکدیگر و نویسنده با تفکرات و زندگی توام با خلاقیت و پوچی نقاش آشنا شود.

توچی بازیگر-کارگردان درباره فیلم «پرتره نهایی» در جشنواره برلین که در بخش رقابتی به نمایش درآمد گفت ساخت این فیلم واقع‌گرا خیلی بیشتر از تصویر کردن چهره لرد توسط نقاش زمان برد.

توچی افزود: سال‌ها بود که می‌خواستم این فیلم را بسازم و سرانجام تصمیمم را گرفتم و نامه‌ای برای لرد نوشتم، اما او گفت نه نباید این کار را انجام دهی. هیچ کس نمی‌تواند این کار را بکند. بعد من دوباره برای او نامه نوشتم و توضیح دادم که قصد دارم چگونه این کار را انجام دهم و درنهایت او گفت خب به نظر می رسد درکی از هنر داری و بگذار دیداری داشته باشیم و در این باره صحبت کنیم.

کارگردان افزود: بعد ما با هم دیدار کردیم و در نهایت توانستیم امتیاز ساخت این فیلم را به دست آوریم و چند سالی برای نوشتن فیلمنامه و فراهم کردن پول برای ساخت آن زمان صرف شد.

توچی، جفری راش بازیگری را که در این فیلم در نقش نقاش نامدار ظاهر شده تحسین کرد.

در این مراسم جایزه دوربین برلیناله از سوی مدیر جشنواره دیتر کاسلیک به جفری راش بازیگر اهدا شد.

در این فیلم آرمی همر در نقش لرد بازی کرده که در آن زمان همه امیدش را برای ساخته شدن این پرتره از دست داده بود و چهار هفته روی یک صندلی می‌نشست.

شصت و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از پنجشنبه شروع به کار کرده است.