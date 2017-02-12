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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

جایزه جشنواره فیلم «سبز» برلین به «خواب آب» رسید

جایزه جشنواره فیلم «سبز» برلین به «خواب آب» رسید

«خواب آب» ساخته فرهاد مهرانفر در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «سبز» برلین برنده یکی از پنج جایزه بخش بهترین فیلم بلند داستانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «خواب آب» ساخته فرهاد مهرانفر در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «سبز» برلین که از ۲۳ تا ۲۹ ژانویه برابر با ۴ تا ۱۰ بهمن ماه در کشور آلمان برگزار شد، یکی از پنج برنده فیلم‌های بلند داستانی بوده است.

 فیلم «خواب آب» با پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی پیش از این در جشنواره هایی چون «بوسان» کره جنوبی و سائوپائولو برزیل به نمایش در آمده است.

در خلاصه داستان فیلم «خواب آب» آمده است: با خراب شدن ماشین زمین شناس جوان در کویر، او که در حال شناسایی سفره های آب زیرزمینی است به آبادی متروکی می‌رسد و به راهنمایی پیرمردی که تنها ساکن آنجا است و از تخصص مرد جوان آگاه شده از دهانه یک چاه به عمق زمین می‌رود و… .

علاوه بر فرهاد مهرانفر، نادر معصومی مدیر فیلمبرداری، سهیلا فرزاد طراح صحنه و لباس، علیرضا دریادل صدابردار، آرش قاسمی طراح صدا و صداگذار و شهرزاد پویا تدوینگر از دیگر عواملی هستند که در تولید این فیلم سینمایی همکاری داشته‌اند.

حسین محجوب، افشین جعفری خواه، پیام فضلی، مریم نحوی و مهرنوش مقیمی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 3904712
زهرا منصوری

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