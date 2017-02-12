نمایشگاه دستبافته های بلوچ در موزه فرش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به اینکه ایران در دنیا با هنر فرش دستباف شناخته می شود، خاطرنشان ساخت: هنر زبان بسیار گویایی برای انتقال ارزش ها و فرهنگ و تمدن ایران است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت : بیشتر گردشگران خارجی که به تهران سفر می کنند بازدید از موزه ملی فرش ایران را در برنامه خود قرار می دهند که این موضوع نشان از جایگاه و اعتبار جهانی هنر فرش دست بافت ایرانی دارد

خسروآبادی گفت : امروز در عرصه جهانی شدن باید از داشته های فرهنگی و تمدنی خود به درستی محافظت نماییم، تا اجازه ندهیم سایر کشورها طرح و نقش فرش ایرانی را به نام خود ثبت و معرفی کنند.

وی حفظ هنر فرش دست بافت را در طول تاریخ کاربردی بودن آن در زندگی خانواده های ایرانی دانست و افزود : ساده ترین راهکار برای صیانت از هنر فرش دستباف، معرفی آن به نسل های امروزی در قالب نمایشگاه های فرش و دست بافته های اصیل ایرانی و قرار دادن هنرهای سنتی در سبد خرید خانوارهای ایرانی است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت : فرش ایرانی بر اساس فرهنگ، اندیشه و باور مردمان مناطق مختلف این سرزمین کهن بافته شده است و این موضوع تنوع زیادی را در طرح و نقش فرش ایرانی به وجود آورده است که باید در قالب نمایشگاه های مختلف منطقه ای و قومی به نمایش عموم و گردشگران خارجی گذاشته شود.

خسروآبادی ادامه داد : نمایشگاه دستباف های بلوچ با تعداد ۲۸ تخته فرش، سفره، خورجین، گلیم و قالیچه با قدمت حدود یکصد سال به مناسبت دهه مبارکه فجر و سالگرد تاسیس موزه فرش تا ۱۵ اسفند در این مکان برپاست.

موزه فرش در خیابان کارگر شمالی- تقاطع فاطمی قرار دارد.