باید ازتمامی ظرفیتهابرای توسعه مناسبات ایران ومولداوی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در دیدار «ایگور دودون» رئیس جمهور مولداوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از اولین ‏کشورهایی بود که استقلال مولداوی را به رسمیت شناخت و روابط دوستانه را با این کشور برقرار کرد، گفت: ‏باید از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای توسعه همه جانبه مناسبات تهران – کیشینئو استفاده کنیم.‏

روحانی در این دیدار، با اشاره به اینکه ایران و مولداوی ‏می‌توانند همکاری‌های خوبی در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل و ترانزیت ‏داشته باشند، گفت: کریدور جنوب به شمال که از اقیانوس هند تا روسیه، چین، آسیای مرکزی و اروپای شرقی ‏ادامه خواهد داشت، مسیر ترانزیتی بسیار خوبی را بوجود خواهد آورد که از طریق راه آهن ایران ، این مسیر ‏ترانزیتی می‌تواند تا مولداوی ادامه پیدا کند.‏

وی گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی را حائز اهمیت دانست و افزود: جمهوری اسلامی ‏ایران با توان بالای خود در تولید نفت، گاز و میعانات گازی می‌تواند بخش مهمی از نیازمندی‌های مولداوی در ‏این حوزه را تأمین کند.‏

رئیس‌ جمهور همچنین با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های بانکی میان ایران و مولداوی ادامه داد: ‏گسترش روابط بانکی دو کشور به گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و مولداوی شتاب خواهد بخشید.‏

روحانی با بیان اینکه امروز پس از توافق هسته‌ای شرایط خوبی برای توسعه مناسبات ایران با دیگر ‏کشورهای جهان فراهم شده است، گفت: باید از این فرصت استفاده و در راستای شناساندن ظرفیت‌ها و ‏پتانسیل‌های موجود در ایران و مولداوی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دوکشور تلاش کنیم.‏

‏«ایگور دودون» رئیس جمهور مولداوی نیز در این دیدار ضمن تبریک سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ‏اسلامی، ایران را کشوری بزرگ با تاریخی کهن و تمدن چند هزار ساله عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های ‏فراوان همکاری موجود در ایران و مولداوی برای ارتقا سطح روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور، ‏به خوبی استفاده کنیم.‏

رئیس جمهور مولداوی ضمن دعوت از روحانی برای انجام سفر و دیدار رسمی از این کشور، خواستار ‏توسعه مناسبات و همکاری‌های تهران - کیشینئو در بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، ‏روابط اقتصادی و همکاری های بانکی شد.‏

دودون همچنین با تبریک به رئیس جمهور به خاطر میزبانی و برگزاری شایسته مسابقات ‏بین‌المللی شطرنج زنان جهان، گفت: این مسابقات در سطح بسیار عالی و با حضور تیم‌های قدرتمند جهان به ‏خوبی برگزار شد.‏

همچنین رئیس فدراسیون جهانی شطرنج نیز در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی کوتاه از برگزاری مسابقات ‏بین‌المللی شطرنج زنان جهان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخی مخالفت‌های بی اساس، توانست با شایستگی کامل این مسابقات را به انجام برساند.‏

رئیس جمهور نیز از حمایت و تلاش رییس و مسوولان فدراسیون جهانی شطرنج برای برگزاری هرچه بهتر ‏این مسابقات در ایران تقدیر کرد.‏