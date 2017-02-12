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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۶

برق اهواز باز هم رفت/ این بار پای باران در میان است

برق اهواز باز هم رفت/ این بار پای باران در میان است

اهواز - کابوس قطعی برق برای مردم اهواز پایانی ندارد و لحظاتی پیش به دنبال بارش باران در اهواز، برق برخی مناطق قطع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه این هفته بود که مه غلیظ صبح گاهی باعث قطع برق در کل شهرستان اهواز و چند شهر دیگر خوزستان شد که این امر به تعطیلی سراسری مدارس و دستگاه های دولتی و قطع آب و تلفن همراه و اینترنت در این شهرها منجر شد.

امشب نیز به دنبال بارش باران در اهواز، برق در برخی مناطق اهواز قطع شده و برخی منابع خبری از  شنیدن صدای انفجار ترکیدن ترانس برق خبر می دهد.

مناطق زیتون کارمندی، کیانپارس، کوی ملت اهواز، کوی رمضان، منبع آب و شهرک دانشگاه از جمله مناطقی است که دچار خاموشی شده اند. شهرهای مسجدسلیمان و بندر امام نیز در برخی مناطق خاموشی را تجربه کرده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 3905456

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