برق اهواز باز هم رفت/ این بار پای باران در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه این هفته بود که مه غلیظ صبح گاهی باعث قطع برق در کل شهرستان اهواز و چند شهر دیگر خوزستان شد که این امر به تعطیلی سراسری مدارس و دستگاه های دولتی و قطع آب و تلفن همراه و اینترنت در این شهرها منجر شد.

امشب نیز به دنبال بارش باران در اهواز، برق در برخی مناطق اهواز قطع شده و برخی منابع خبری از شنیدن صدای انفجار ترکیدن ترانس برق خبر می دهد.

مناطق زیتون کارمندی، کیانپارس، کوی ملت اهواز، کوی رمضان، منبع آب و شهرک دانشگاه از جمله مناطقی است که دچار خاموشی شده اند. شهرهای مسجدسلیمان و بندر امام نیز در برخی مناطق خاموشی را تجربه کرده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.