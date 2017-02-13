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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

رئیس هلال احمر خداآفرین خبر داد:

نجات مادر باردار روستایی توسط نیروهای هلال احمر خداآفرین

نجات مادر باردار روستایی توسط نیروهای هلال احمر خداآفرین

تبریز - رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خداآفرین از نجات مادر باردار روستایی توسط نجاتگران این جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبادت عبدلی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر گفت: برابر اطلاع واصله از اورژانس خداآفرین در ساعت  ساعات اولیه صبح امروز مبنی بر درخواست کمک در مورد امدادرسانی به مادر باردار در روستای مرزآباد بخش منجوان، نجاتگران پایگاه شهدای ارس بلافاصله توسط یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: نجاتگران پایگاه شهدای ارس این جمعیت با همیاری تکنسین های اورژانس، مادر باردار مرزآبادی را به مرکز درمانی انتقال دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خداآفرین در پایان تصریح کرد: با وجود  کمبود امکانات و تجهیزات خودرویی  در این شهرستان، بواسطه همکاری نزدیک نیروهای جمعیت هلال احمر و اورژانس، عملیات های امدادی بویژه انتقال مادران بارداراز روستاها باموفقیت صورت می پذیرد.

کد مطلب 3906089

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