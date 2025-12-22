به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: پس از اعلام گزارشی مبنی بر وضعیت نامساعد جسمی یک زن باردار در روستای پیشانی‌کنده، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شعبه جاسک با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ و سپاه پاسداران به محل اعزام شدند.

وی افزود: به‌دلیل بارندگی شدید و مسدود شدن راه‌های ارتباطی روستا، عملیات امدادرسانی با دشواری همراه بود، اما با هماهنگی و تلاش مشترک نیروهای امدادی، مسیر دسترسی فراهم و این مادر باردار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان جاسک منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با قدردانی از همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های امدادی تأکید کرد: تعامل مؤثر میان هلال‌احمر، اورژانس ۱۱۵ و سپاه نقش مهمی در تسریع عملیات و حفظ سلامت این مادر داشت.