احتمال استعفای «کوربین» از ریاست حزب کارگر پیش از انتخابات عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «جرمی کوربین» رئیس حزب کارگر انگلیس احتمالا پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۲۰ از این سمت کناره گیری می کند.

جرمی کوربین از جمله چهره های سیاسی انگلیس است که نظرات وی با دیدگاه های سایر سیاستمداران این کشور تفاوت دارد.

«یان لاوِری» مدیر جدید کمیپن انتخاباتی حزب کارگر با تائید این خبر عنوان داشت: حزب کارگر، رهبران بالقوه ای دارد که منتظر کناره گیری کوربین از ریاست حزب هستند.

به گفته لاوِری، تغییر ریاست حزب کارگر با هدف قدرتمندتر ساختن این حزب و افزایش شانس پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۰ انجام می شود.

حزب کارگر از مخالفان برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بود و بعد از آنکه این طرح در همه پرسی رای آورد، مخالفت با رهبری کوربین در حزب کارگر بالا گرفت و حتی «صادق خان» شهردار لندن که عضو این حزب است در اظهاراتی از اعضای حزب کارگر انگلیس خواسته بود تا کوربین را برکنار کرده و فرد جدیدی را جایگزین وی کنند.