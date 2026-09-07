امام جمعه گناوه: وقف صدقه جاریه و میراث ماندگار انسان برای آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده سلیمان بن علی(ع) شهرستان گناوه، ضمن تبریک هفته وقف و ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم، اظهار کرد: شعار امسال هفته وقف «وقف، میراث ماندگار و آینده پایدار» نامگذاری شد و این شعار بیانگر جایگاه ارزشمند وقف در جامعه و آثار ماندگار آن است.

وی با تأکید بر اهمیت سنت حسنه وقف و با بیان اینکه آنچه در روز قیامت برای انسان باقی می‌ماند، «باقیات و صالحات» است، افزود: یکی از وجوه باقیات و صالحات این است که انسان پیش از رفتن از این دنیا، صدقه‌ای جاری و ماندگار از خود به جای بگذارد.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایات اسلامی درباره آثار صدقه جاریه بیان کرد: هنگامی که انسان از دنیا می‌رود، ارتباط او با دنیا و امکان انجام عمل برایش قطع می‌شود، مگر اینکه صدقه جاریه‌ای از خود به یادگار گذاشته باشد؛ چراکه تا زمانی که آثار آن وقف پابرجاست، برای واقف ثواب نوشته می‌شود.

ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: گرچه لفظ صریح وقف در قرآن کریم نیامده است، اما مصادیق باقیات و صالحات و کارهای ماندگاری که پس از مرگ انسان، مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه احداث بیمارستان، مسجد، ایجاد امکانات عمرانی و آبادانی و دیگر اقدامات خیرخواهانه می‌تواند از مصادیق صدقه جاریه باشد، خاطرنشان کرد: هر آنچه از وجوه نیکوکاری و خیر باشد و مردم در طول زمان از آن بهره‌مند شوند، می‌تواند ارتباط میان واقف و عمل خیر او را پس از مرگ برقرار نگه دارد.

امام جمعه گناوه بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای ترویج سنت حسنه وقف تأکید کرد و گفت: باید هم در هفته وقف و هم در طول سال، فرهنگ وقف را در جامعه احیا، فرهنگ‌سازی و نهادینه کنیم.

وی افزود: افرادی هستند که خداوند به آنها مکنت، تمکن و اموال فراوان عطا کرده است، اما ممکن است راه استفاده ماندگار از این نعمت‌ها را ندانند؛ بنابراین باید مردم را با آثار و برکات وقف آشنا و آنان را به این سنت حسنه ترغیب و تشویق کنیم.

وقف؛ راهی برای ماندگاری نام نیک انسان

حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار کرد : اگر می‌خواهیم ناممان ماندگار باشد و مردم از ما به نیکی یاد کنند، یکی از راه‌های آن انجام صدقات جاریه و وقف بخشی از اموال در راه خدا و برای بهره‌مندی نیازمندان است.



وی ادامه داد: بسیاری از افراد کارهای خیر و ماندگاری انجام می‌دهند؛ از جمله ساخت یتیم‌خانه یا فراهم کردن سرپناه برای جوانانی که توان مالی و مسکن مناسب برای آغاز زندگی مشترک ندارند. این اقدامات، صدقات جاریه‌ای است که برای انسان باقی می‌ماند و موجب می‌شود نام نیک او در میان مردم ماندگار شود.

سیره اهل‌بیت(ع)؛ الگویی برای ترویج وقف

امام جمعه گناوه با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) در زمینه وقف گفت: باید با تأسی به ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم(ص)، سنت حسنه وقف و میراث ماندگار را در جامعه احیا کنیم و مردم را بیش از گذشته با این فرهنگ آشنا سازیم.



وی با اشاره به نمونه‌ای از اقدامات امیرالمؤمنین(ع) در مدینه منوره افزود: در نزدیکی مسجد شجره، منطقه‌ای وجود دارد که به «آبار علی» معروف است و چاه‌هایی که امیرالمؤمنین(ع) حفر و نخلستان‌هایی که ایشان آبیاری و وقف می‌کردند، یادآور سنت حسنه و میراث ماندگار آن حضرت است.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: امروز نیز باید این سنت حسنه و میراث ماندگار را احیا کنیم و با معرفی سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) در زمینه وقف، زمینه گسترش این فرهنگ را در جامعه فراهم سازیم.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان آیین غبارروبی حرم مطهر امامزاده سلیمان بن علی(ع) و مسئولان و حاضران در این مراسم، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های شهرستان برای ترویج این سنت حسنه و میراث ماندگار استفاده کنیم.

امام جمعه گناوه همچنین برای خیرین و افرادی که میراث‌های ماندگاری برای شهرستان به یادگار گذاشته‌اند، طلب رحمت و مغفرت کرد و یاد شهدا، امام راحل و شهدای اخیر را گرامی داشت.



آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده سلیمان بن علی(ع) شهر گناوه با حضور امام جمعه شهرستان، مدیر اداره اوقاف و امور خیریه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، نماینده شورای اسلامی شهر گناوه، مدیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان و جمعی از اعضای هیئت امنای امامزاده برگزار شد.

امامزاده سلیمان بن علی (ع) از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) که در گناوه به خاک سپرده شده و یکی از اماکن مهم مذهبی، زیارتی و گردشگر پذیر در این شهرستان و استان بوشهر است.