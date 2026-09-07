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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

فکت چک؛ اخباری که ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-آغاز فرایند رفع فیلتر اینستاگرام به دستور رئیس جمهور

-لغو مصوبه ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در نهادهای حاکمیتی و دولتی

-پذیرش استعفای محسن پاک نژاد وزیر نفت توسط رئیس جمهور

-افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی

-بازگشایی زودهنگام مدارس پیش از موعود مقرر

-افزودن متانول به صورت گسترده در بنزین

-توقف پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

-مخالفت هیئت رئیسه مجلس با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین

فکت چک؛ اخباری که ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6940443

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