فکت چک؛ اخباری که ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-آغاز فرایند رفع فیلتر اینستاگرام به دستور رئیس جمهور

-لغو مصوبه ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در نهادهای حاکمیتی و دولتی

-پذیرش استعفای محسن پاک نژاد وزیر نفت توسط رئیس جمهور

-افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی

-بازگشایی زودهنگام مدارس پیش از موعود مقرر

-افزودن متانول به صورت گسترده در بنزین

-توقف پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

-مخالفت هیئت رئیسه مجلس با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین