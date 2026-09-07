فکت چک؛ اخباری که ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-آغاز فرایند رفع فیلتر اینستاگرام به دستور رئیس جمهور
-لغو مصوبه ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای خارجی در نهادهای حاکمیتی و دولتی
-پذیرش استعفای محسن پاک نژاد وزیر نفت توسط رئیس جمهور
-افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
-بازگشایی زودهنگام مدارس پیش از موعود مقرر
-افزودن متانول به صورت گسترده در بنزین
-توقف پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی
-مخالفت هیئت رئیسه مجلس با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین
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