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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

رجایی: ۶۰۰۰ مترمکعب به ظرفیت تولید آب استان بوشهر افزوده می‌شود

رجایی: ۶۰۰۰ مترمکعب به ظرفیت تولید آب استان بوشهر افزوده می‌شود

بوشهر- معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: در سفر وزیر نیرو به استان ۶ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر وزیر نیرو به استان بوشهر اظهار کرد: دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو در پی دعوت استاندار بوشهر روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور به استان سفر می‌کند و در آیین بهره‌برداری از ۲ طرح آب‌شیرین‌کن و بازدید از پروژه‌های شاخص آب و برق شهرستان‌های جنوبی استان شرکت می‌کند.

وی افزود: با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده شهرستان‌های جنوبی استان و مدیران استانی و شهرستانی، فاز نخست آب‌شیرین‌کن عسلویه به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: آب‌شیرین‌کن عسلویه با ظرفیت پنج هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریال اجرایی شده که فاز نخست این طرح با ظرفیت هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

رجایی تصریح کرد: آب‌شیرین‌کن بنک نیز با ظرفیت پنج هزار مترمکعب و با سرمایه‌گذاری شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: علاوه بر بهره برداری از آبشیرینکن های عسلویه و سیراف، بازدید از آب‌شیرین‌کن‌های سیراف_جم و دیر نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نیرو است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: جلسه جمع بندی این سفر نیز با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان و مدیران عامل شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6940377

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