به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر وزیر نیرو به استان بوشهر اظهار کرد: دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو در پی دعوت استاندار بوشهر روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور به استان سفر می‌کند و در آیین بهره‌برداری از ۲ طرح آب‌شیرین‌کن و بازدید از پروژه‌های شاخص آب و برق شهرستان‌های جنوبی استان شرکت می‌کند.

وی افزود: با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده شهرستان‌های جنوبی استان و مدیران استانی و شهرستانی، فاز نخست آب‌شیرین‌کن عسلویه به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: آب‌شیرین‌کن عسلویه با ظرفیت پنج هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریال اجرایی شده که فاز نخست این طرح با ظرفیت هزار مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

رجایی تصریح کرد: آب‌شیرین‌کن بنک نیز با ظرفیت پنج هزار مترمکعب و با سرمایه‌گذاری شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: علاوه بر بهره برداری از آبشیرینکن های عسلویه و سیراف، بازدید از آب‌شیرین‌کن‌های سیراف_جم و دیر نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نیرو است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: جلسه جمع بندی این سفر نیز با حضور وزیر نیرو، استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان و مدیران عامل شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان بوشهر برگزار می‌شود.