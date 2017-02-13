پاکستان ۶۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش ۷۵ صفحه‌ای که امروز دوشنبه منتشر کرد، گزارش داده است که پاکستان زمینه اخراج ۶۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را از این کشور فراهم کرده است.

به گفته پژوهشگران این نهاد، دولت پاکستان در یک سال گذشته دست به سرکوب گسترده مهاجران افغانستانی زده و مهاجران افغانستانی مقیم را مجبور به ترک این کشور کرده است.

«پاتریشا گوسمن» محقق ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان، روز دوشنبه در کابل حین ارائه این گزارش گفت: اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از خاک پاکستان یک عمل غیر قانونی و خلاف توافقنامه این کشور با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است.

گوسمن در ادامه افزود: فشارها پس از دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی بر مهاجران افغانستانی در پاکستان اعمال شد، از تابستان ۲۰۱۵ شاهد برگشت شمار زیادی از مهاجران افغانستانی از پاکستان بودیم که در مقایسه با پاییز سال گذشته غیر قابل مقایسه است، ۶۰۰ هزار نفر از جمله بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر دارای مدارک قانونی توسط پاکستان اخراج شده و این عمل غیر قانونی است.

وی در ادامه اظهار داشت: با وجود این‌که پاکستان نمی‌تواند به شکل دائمی از مهاجران افغانستانی میزبانی کند اما بر اساس توافقنامه با کمیساریای عالی سازمان ملل، برگشت مهاجران افغانستانی از این کشور باید داوطلبانه صورت بگیرد.

در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر که با عنوان «اجبار پاکستان، همدستی سازمان ملل» منتشر شده است کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهند گان نیز در اخراج اجباری مهاجران مقصر شناخته شده است.

«سیمسیون» پژوهشگر این سازمان و نویسنده این گزارش گفته است که سازمان ملل متحد در برابر زورگویی‌ها و بدرفتاری‌های دولت پاکستان ایستادگی نکرده و از جامعه بین الملل خواسته است که به پاکستان فشار وارد کند تا از مهاجران باقی مانده در این کشور حفاظت کند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین از پاکستان خواسته شده است که دست از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی بردارد و به آنها اجازه دهد تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

این سازمان حقوق بشر در بخشی از گزارش خود به طور مشخص از پاکستان خواسته است تا مانع بدرفتاری پلیس با مهاجران شود و کارت‌های اقامت مهاجران افغانستانی را تا ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی تمدید کند.

این گزارش از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان در حالی منتشر می‌شود که ۲ روز پیش، مهاجران افغانستانی مقیم آلمان نیز در یک راهپیمایی گسترده خواستار توقف اخراج پناهجویان از این کشور شده بودند.

بر اساس گزارش‌ها قرار است در آینده نزدیک یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره مهاجران افغانستانی در این کشور برگزار شود. گفته می‌شود گفتگو در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی و تمدید اقامت آنها از موضوعات محوری این نشست خواهد بود.