لاریجانی انتخاب رییس جمهور جدید آلمان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتخاب فرانک والتر اشتاین مایر به عنوان رییس جمهورجدید آلمان را تبریک گفت .

متن پیام به شرح زیر است :

جناب آقای فرانک والتر اشتان مایر

رییس محترم جمهوری فدرال آلمان

خرسندم بهترین تبریکات و تهنیت های خود را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهور جدید جمهوری فدرال آلمان ابراز نمایم.

ضمن تاکید بر استمرار روابط دوستانه فیمابین، امیدوارم در این مسئولیت جدید همچون گذشته با بهره‌مندی از توانمندی های جنابعالی به عنوان شخصیتی برجسته و تاثیرگذار در مراودات جهانی، شاهد تحکیم وتعمیق همکاری ها و مناسبات دو کشور در عرصه های مختلف باشیم.

فرصت را مغتنم شمرده ، سلامت و موفقیت روزافزون جنابعالی، سعادت و بهروزی ملت و دولت کشور دوست جمهوری فدرال آلمان را آرزومندم. ‎

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

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