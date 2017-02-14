جزئیات و نحوه توزیع سبد حمایت غذایی/عرضه ۱۰قلم کالای حمایتی

احد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع سبد حمایت غذایی خانوارهای نیازمند از ابتدای هفته جاری خبرداد و گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته اعتبار سبد غذایی نیازمندان از خزانه کل کشور واریز شد و از ابتدای هفته جاری نیز با واریز سهم خانوارهای نیازمند به تناسب تعداد افراد، این طرح با ابلاغ به تمام استان‌ها، آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه سبد حمایت غذایی فقط شامل خانواده‌های تحت پوشش دائم کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌شود، گفت: این خانواده‌ها می‌توانند با همراه داشتن کارت‌های بانکی متصل به حساب یارانه نقدی خود به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه و سبد غذایی خود را دریافت کنند.

مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فروشگاه‌هایی که مشمولان باید برای دریافت سبد حمایت غذایی خود مراجعه کنند گفت: این افراد برای دریافت سبد غذایی خود باید به یکی از ۶ هزار فروشگاه اتکا، اسکاد(اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت)، امکان، فرهنگیان، تعاونی مصرف محلی، سپه، رفاه و شهروند در سطح کشور مراجعه کنند.

رستمی با اشاره به اقلام سبد حمایت غذایی گفت: اقلام این سبد شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ماکارونی، لبنیات، روغن مایع، رب گوجه فرنگی و خرما است که مشمولان می‌توانند به تناسب اعتبار واریز شده به حساب آنها، نسبت به دریافت سبد غذایی خود از هر نام تجاری (بِرند) مد نظر، اقدام کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه سبد حمایت غذایی حداقل ۳۰ هزار تومان و حداکثر نیز ۱۲۰ هزار تومان است ادامه داد: برای خانواده‌های یک نفره ۳۰ هزار تومان، برای خانواده‌های دو نفره ۵۰ هزار تومان و برای خانواده‌های بیشتر از این جمعیت به ازای هر نفر ۱۰ هزار تومان به حساب سرپرستان این خانواده‌ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه مبالغ واریز شده بابت سبد حمایت غذایی قابل برداشت نیست و فقط برای خرید اقلام مذکور از فروشگاه‌های اعلام شده قابل استفاده است گفت: از زمان واریز این مبالغ به حساب‌های سرپرستان خانوار، مهلت چهار ماهه برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده است.

رستمی در پاسخ به این سوال که اعتبار سبد حمایت غذایی از چه محلی تامین شده است گفت: این اعتبار از ردیف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل کشور (از محل حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند) تامین شده است.

کارگران مشمول طرح نیستند

مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح ۳.۵ میلیون خانوار معادل ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، در پاسخ به این سوال که چرا جامعه کارگری مشمول این طرح نشدند گفت: با وجود اینکه دولت تلاش کرد تا گروه‌های هدف این طرح را گسترش دهد اما متاسفانه به دلیل محدودیت بودجه، امکان توزیع این سبد حمایت غذایی برای کارگران فراهم نشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا طبق قرار قبلی، تا پایان سال یک مرحله دیگر از این سبد به نیازمندان ارائه می شود یا خیر گفت: بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودج، قرار است تا پایان امسال مرحله دوم این سبد نیز برای همین خانواده‌ها توزیع شود که امیدواریم در صورت تامین اعتبار، این کار محقق شود.