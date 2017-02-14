به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق در حالی باید در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف عربستان و استرالیا برود که هنوز نتوانسته یک بازی تدارکاتی با یکی از کشورهای دیگر هماهنگ کند.

عراق قصد دارد قبل از بازی با استرالیا در تهران، با یکی از تیم های ملی بازی تدارکاتی برگزار کند ولی ایران، اردن، لبنان، ازبکستان و آذربایجان تاکنون به درخواست عراق پاسخ منفی داده اند.

«راضی شنیشل» سرمربی تیم ملی فوتبال عراق در این خصوص گفت: در صورتی که بازی تدارکاتی با یکی از کشورها در اردوی تهران فراهم نشود، اجبارا با یکی از باشگاه های ایرانی بازی خواهیم کرد.