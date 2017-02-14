  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

پنجشنبه هفته جاری/

آبادان میزبان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه خواهد بود

آبادان میزبان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه خواهد بود

آبادان – سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پنجشنبه هفته جاری برابر با 28 بهمن ماه، آبادان میزبان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه خواهد بود.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر اعضای کمیسیون مجلس که با همراهی وزیر رفاه خواهد بود، آسیبهای مختلف اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: بررسی نحوه سرمایه گذاری در استان خوزستان به ویژه سرمایه گذاری هلدینگ های مربوطه و تشکیل شورای اجتماعی کشور و یا استان در برنامه کاری سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه قرار دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس همچنین از همراهی احتمالی مدیران کلان امنیتی وزارت کشور و معاونان ناجا در این سفر خبر داد و تصریح کرد: موضوع همراهی این دسته از مسئولان به آبادان هنوز به طور قطعی اعلام نشده است.

مختار گفت: ورود اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه به آبادان در صبح روز پنجشنبه هفته جاری قطعی است و کمیسیون اجتماعی به مدت دو روز برای بررسی مسائل یاد شده و سایر موارد حاشیه ای و برنامه ریزی در مورد آنها در آبادان خواهند ماند.

کد مطلب 3907055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها