آبادان میزبان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه خواهد بود

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر اعضای کمیسیون مجلس که با همراهی وزیر رفاه خواهد بود، آسیبهای مختلف اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: بررسی نحوه سرمایه گذاری در استان خوزستان به ویژه سرمایه گذاری هلدینگ های مربوطه و تشکیل شورای اجتماعی کشور و یا استان در برنامه کاری سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه قرار دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس همچنین از همراهی احتمالی مدیران کلان امنیتی وزارت کشور و معاونان ناجا در این سفر خبر داد و تصریح کرد: موضوع همراهی این دسته از مسئولان به آبادان هنوز به طور قطعی اعلام نشده است.

مختار گفت: ورود اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر رفاه به آبادان در صبح روز پنجشنبه هفته جاری قطعی است و کمیسیون اجتماعی به مدت دو روز برای بررسی مسائل یاد شده و سایر موارد حاشیه ای و برنامه ریزی در مورد آنها در آبادان خواهند ماند.