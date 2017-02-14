به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه، روز گذشته از ارسال گزارش بررسی لغو سخنرانی مطهری در مشهد به کمیسیون شوراها خبر داد. همزمان با ارائه گزارش به کمیسیون شوراها، امروز حرفی در مجلس مطرح شد که براساس آن عده‌ای از اصلاح‌طلبان مجلس و اعضای فراکسیون امید قصد دارند به منظور جلوگیری از به هم خوردن جلسات، آزادی بیان را مختل کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار طرحی در مجلس شورای اسلامی با امضای محمدرضا عارف خبر داد.

وی این طرح را خطرناک خواند و گفت: این طرح، جلوی آزادی بیان را می‌گیرد و مغایر با اصول مسلم قانون اساسی است. زیرا طبق قانون اساسی، هرگونه تجمع که مخل امنیت نباشد می‌تواند برگزار شود. علاوه بر این قانون اساسی، حقوق شهروندی و آزادی بیان را تضمین کرده است.

عضو کمیسیون برنامه در تشریح این طرح گفت: براساس این طرح، هر کس با هر اقدامی، اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی، اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجب توقف یا جلب توجه به خود، یا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

عضو فراکسیون مجلس اظهار داشت: طبق این طرح، نیروی انتظامی باید فورا، فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.

دلیگانی گفت: طبق این تبصره مسئولان شامل مقامات سیاسی، اجرایی، نظامی و انتظامی باید امنیت جلسات مذکور را تامین نمایند و از هر اقدامی که موجب اختلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود جلوگیری نمایند.

وی اظهار داشت: طبق این طرح در صورت تعلل، مسئولان حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همچنین قوه قضائیه موظف شده است بدون تشریفات، ظرف یک ماه حکم لازم را صادر کند.

عضو کمیسیون برنامه ادامه داد: طبق این طرح مجازات مندرج در آن شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات شوند نیز می‌گردد.

دلیگانی این طرح را مانع آزادی بیان خواند و از امضای آن توسط آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید انتقاد کرد.