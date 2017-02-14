سهم مردم برای خانه دار شدن در مسکن مهر ۲۵ میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا غفوری امروز سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه ۲۰۳ واحدی مسکن مهرشهید بهشتی شهرستان هرسین و در جمع خبرنگاران گفت: ۴۷ واحد از این پروژه قبلا افتتاح شده بود و هم اکنون نیز ۱۵۶ واحد آن افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: آسانسور آن طراحی شده اما به دلیل اینکه مشارکت مردم یک مقدار پایین بود، تیغه را انجام دادیم که محدودیتی برای تردد و ایمنی وجود نداشته باشد.

وی افزود: از تسهیلات متمم استفاده کنیم و حداکثر در حد ۳ تا ۴ میلیون تومان نیاز است و انشاء الله این را در هفته آتی منجر به قرار داد متمم با مساعدت بانک مسکن خواهیم کرد و مشکل خاصی هم دیگر نداریم.

مدیر مدیر امور مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: یک مقدار تحول و طراحی اینجا وجود دارد و طراحی ها متفاوت است.

وی افزود: زیربنای کل مجموعه حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار متر مربع و میانگین سطح زیربنای هر واحد مسکونی ما حدودا ۹۵ متر مربع است که در بعضی از واحدها با مشاعات حدود ۱۱۰ متر است.

غفوری، میانگین سهم آورده مردم را نیز بدون احتساب تسهیلات بانکی حدود ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد که در مجموع سهم مشارکت و تسهیلات پرداختی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان بابت این پروژه با احتساب محوطه سازی و دیوار محوطه هزینه شده است.

وی تصریح کرد: بابت افتتاحیه دهه مبارک فجر ما یک هزار و ۸۶۷ واحد پیش بینی کردیم که برنامه افتتاحیه ما باشد که به صورت نمادین این پروژه ۲۰۳ واحدی شهید بهشتی شهرستان هرسین به صورت نمادین مورد افتتاح افتتاح و بهره برداری قرار گیرد.

مدیر مدیر امور مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: تاکنون در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان حدود ۳۳ هزار واحد به بهره برداری رسیده است که با احتساب واحدهای افتتاحی مذکور به حدود ۳۵ هزار واحد می رسد.

وی افزود: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد از ۵ هزار واحد برنامه افتتاح شده که در مجموع بالغ بر ۳۸ هزار واحد در استان افتتاح شده است.

غفوری ادامه داد: بنا داریم ۸ هزار و ۵۰۰ واحد بدون معارض(۷ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و یک هزار و ۵۰۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت) و دارای متاقضی استان را نیز در ۶ ماهه اول سال ۹۶ به بهره برداری برسانیم.