به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات صهبا در تازه‌ترین اثر خود شرحی از زندگی و سیره مبارزاتی حاج شیخ عباس پورمحمدی و شرح دوستی ایشان با رهبر معظم انقلاب اسلامی را در قالب کتابی با عنوان «مومن انقلابی» منتشر کرده است.

این کتاب، به معرفی یکی از مؤمنان راستینِ عصر انقلاب اسلامی می‌پردازد؛ مرحوم حاج شیخ عباس پورمحمدی، که به باور بسیاری از دوستان و آشنایانش عالِمی روحانی، مجاهد، مبارز، شجاع، بصیر و مردم‌دار بود و عمری در راه اسلام و انقلاب اسلامی خدمت کرد.

کتاب «مؤمن انقلابی، شیخ عباس پورمحمدی» ضمن پرداختن به گوشه‌هایی از زندگی حاج شیخ عباس، نگاهی دارد به دوستی و ارتباط ایشان با رهبر انقلاب، که سابقه‌ای نزدیک به پنجاه سال دارد. این دوستی از سال ۱۳۴۷ و در جریان زلزله شهر فردوس شروع می‌شود. در جریان این اتفاق وقتی مرحوم پورمحمدی با محموله کمک‌های مردم رفسنجان به این شهر می‌رسد روحانی جوانی از مشهد را در آنجا می‌بیند که مشغول هدایت گروه‌های مردمی برای کمک به زلزله‌زدگان است و این سرآغاز دوستی او با آن روحانی جوان می‌شود که سال‌ها بعد رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده می‌گیرد.

در بخشی از این کتاب علی اصغر پورمحمدی فرزند مرحوم شیخ عباس پورمحمدی درباره رابطه پدرش با رهبر انقلاب اسلامی می‌نویسد:

رابطۀ پدر ما (حاج شیخ عباس) و حضرت آقا خیلی صمیمی بود. هروقت پدر به مشهد می‌رفت، خدمت آقا هم می‌رسید و باهم بودند. البته پدر سعی می‌کرد روزهای آخر اقامتش در مشهد به دیدار آقا برود که مزاحمتی برای ایشان نداشته باشد، اما همیشه همان روزهای اول، آقا از حضور پدر در مشهد مطّلع می‌شدند؛ می‌آمدند سراغش و او و همراهانش را به خانۀ خودشان می‌بردند. یک‌بار یادم هست که وقتی سال ۴۹ با پدر به مشهد رفتیم، آقای خامنه‌ای مشهد نبودند. یکی دو روزی از اقامتمان در مشهد نمی‌گذشت که برایمان ازطرفِ آقا پیغام آوردند که به اَخلَمَد برویم! اخلمد روستایی‌ست نزدیک مشهد. گفتند آقا در اخلمد مخفی شده‌اند و مشتاق دیدار شما هستند. رفتیم به مخفی‌گاهشان؛ ظاهراً ساواک می‌خواست آقا را دستگیر کند، ایشان هم برای اینکه ترجمۀ کتاب «صلح امام حسن» را تمام کنند، به فرار و زندگی پنهانی روی آورده بودند.

از طرف دیگر، حضرت آقا هم هر وقت مسیرشان به رفسنجان می‌خورد، حتماً به دیدار پدر می‌آمدند، و این به‌جز دعوت‌های رسمی پدرم از ایشان برای سخنرانی بود. مثلاً یک‌بار قرار بود آقا برای کاری از مشهد به بندرعباس بروند. در مسیر مشهد به بندرعباس آمدند رفسنجان و بقیۀ سفرشان را با همراهی پدر ادامه دادند.

حضرت آقا چندبار هم با خانواده به رفسنجان آمده‌اند. نمونه‌اش ایام فاطمیۀ سال ۵۳، که وقتی آقا را برای سخنرانی دعوت کردیم، ایشان ده روز به اتفاق خانواده به رفسنجان آمدند و در خانۀ ما ماندند.

این کتاب همچنین در بخش ضمیمه خود، اسناد و تصاویر قابل توجهی را درباره زندگی مرحوم پورمحمدی به نمایش گذاشته است که زندگی و سیرۀ مبارزاتی حاج شیخ عباس، و همچنین دوستی و رابطۀ ایشان با رهبر انقلاب را روایت می‌کنند.

این کتاب نخستین اثر از مجموعه کتابهایی با عنوان «فَروَست» است که به معرفی برخی از یاران و پیروان صدیق رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازد.

انتشارات صهبا این کتاب را با قیمت ۶ هزار تومان منتشر کرده است.