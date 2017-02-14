خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در حالی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تنها پس از ۲۷ ساعت از شهرآورد تهران محرومیت‌هایی را برای خاطیان اعلام کرد و سید مهدی رحمتی، محمد خرمگاه و سید جلال حسینی را نقره داغ کرد تا دیگر وسط دربی هوس شاخ و شانه کشیدن برای هم نکنند، خیلی ها این پرسش را مطرح کردند که چرا کمیته انضباطی با این سرعت باور نکردنی هم گزارش ناظر بازی را دریافت کرد و هم با تجمیع اعضا در فدراسیون حکم صادر کرد در حالی که هنوز حکم دیدار استقلال و نفت را صادر نکرده است.

روسای کمیته های انضباطی همیشه تاکید دارند که دیدارهای استقلال یا پرسپولیس برایشان با دیگر دیدارها تفاوتی ندارد اما در عمل تفاوت را در سرعت بسیار غریب «درستش همین است» صدور احکام دربی ۸۴ نمایان کردند.

پاسخ پرسش ها و سرگیجه این سرعت هنوز به قوت خود باقی بود که حکم کامیابی نیا برای دیدار پرسپولیس و نفت تهران اعلام شد و بر دغدغه ها افزود.

این درست که رسیدگی به برخی پرونده های پیچیده اندکی زمان بر است، اما برخی احکام صورت واضح و جواب مشخصی دارند و به نظر می رسد بیشتر به این دلیل تاخیرها به وجود می آیند که سازمان لیگ برخی گزارش ها را به میل و توان خود دیرتر یا زودتر به کمیته انضباطی می فرستد.

در واقع برخی احکام مثل حکم اخیر کامیابی نیا آنقدر عجیب است که نمی توان آنها را درست فهمید. چطور ممکن است حکم دیداری که در هفته بیست و یکم «دربی تهران» برگزار شده زودتر از دیداری اعلام شود که چند هفته قبل اعلام شده است؟

این موضوع جای بحث دارد، جای سوال دارد و باید خیلی شفاف در مورد این تاخیرها اعلام وضعیت شود. همین حکم کامیابی نیا که تازه اعلام شده اگر سه روز قبل اعلام می شد شاید پرسپولیس مدافع اوکراینی خودش را دیپورت نمی کرد و به او به چشم یک مدافع یا یک هافبک دفاعی که می تواند در دو بازی که کامیابی نیا نیست و انصاری مصدوم است و حسینی محروم نگاه کند اما تاخیر در صدور احکام ماجرا را عجیب و غریب جلو می برد.

اگر ساز و کار و زمان بندی درست و مشخصی برای صدور احکام وجود داشت شاید خیلی نظم بیشتری در لیگ حاکم بود و از آن بالاتر اینکه شائبه ای هم به وجود نمی آمد که چرا در مهمترین دیدار فلان بازیکن محروم شد یا در مواجهه با تیم های اصفهانی چرا استقلال و پرسپولیس بازیکنان خود را محروم می بینند.