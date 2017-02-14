دستگیری عاملان حریق عمدی در محلات/اختلافات مالی دلیل انتقام جویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، جعفر شمس بیرانوند اظهار داشت: پنجم بهمن ماه سال جاری در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر یک فقره آتش سوزی گلخانه واقع در دهکده گل محلات، ماموران انتظامی به محل اعزام شدند که در بررسی تخصصی کارشناسان آتش نشانی، عمدی بودن این حریق مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که حدود ده میلیارد ریال به این واحد گلخانه خسارت وارد شده است .

وی افزود: طی بررسی تخصصی پلیس مشخص شد، افرادی ناشناس پس از ورود به محل گلخانه پس از ریختن ماده اشتعال زا اقدام به ایجاد حریق کرده و متواری شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات بیان کرد:‌ در ادامه بررسی های پلیس، هویت یکی از متهمان مشخص و پس از هماهنگی با مقام قضایی مخفیگاه وی شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

بیرانوند تصریح کرد:‌ فرد دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه دخالت در این آتش سوزی شد اما سرانجام با مشاهده دلایل و مدارک موجود به نقش خود در آتش سوزی با همدستی پسرخاله اش به دلیل اختلاف مالی با مالک گلخانه اعتراف کرد.

وی ادامه داد:‌ بلافاصله متهم دیگر پرونده نیز در عملیاتی دستگیر شد و هر دو برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.