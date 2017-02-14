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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

فرمانده انتظامی محلات خبر داد؛

دستگیری عاملان حریق عمدی در محلات/اختلافات مالی دلیل انتقام جویی

دستگیری عاملان حریق عمدی در محلات/اختلافات مالی دلیل انتقام جویی

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان محلات از دستگیری دو جوانی که با ایجاد آتش سوزی عمدی، باعث وارد آمدن خسارت میلیاردی به یک واحد گلخانه ای در این شهر شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، جعفر شمس بیرانوند اظهار داشت: پنجم بهمن ماه سال جاری در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر یک فقره آتش سوزی گلخانه واقع در دهکده گل محلات، ماموران انتظامی به محل اعزام شدند که در بررسی تخصصی کارشناسان آتش نشانی، عمدی بودن این حریق مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که حدود ده میلیارد ریال به این واحد گلخانه خسارت وارد شده است .

وی افزود: طی بررسی تخصصی پلیس مشخص شد، افرادی ناشناس پس از ورود به محل گلخانه پس از ریختن ماده اشتعال زا اقدام به ایجاد حریق کرده و متواری شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات بیان کرد:‌ در ادامه بررسی های پلیس، هویت یکی از متهمان مشخص و پس از هماهنگی با مقام قضایی مخفیگاه وی شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

بیرانوند تصریح کرد:‌ فرد دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه دخالت در این آتش سوزی شد اما سرانجام با مشاهده دلایل و مدارک موجود به نقش خود در آتش سوزی با همدستی پسرخاله اش به دلیل اختلاف مالی با مالک گلخانه اعتراف کرد.

وی ادامه داد:‌ بلافاصله متهم دیگر پرونده نیز در عملیاتی دستگیر شد و هر دو برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3907431

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