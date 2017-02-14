استعفای «مایکل فلین» متأثر از جوّ روسیه هراسی در کاخ سفید بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، رئیس کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید احتمالاً مجبور به استعفا شده است.

«کنستانتین کوشاچف» (Konstantin Kosachev) رئیس کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه در این باره گفت: در کاخ سفید جوّ روسیه هراسی خاصی به وجود آمده و لذا احتمالاً استعفای مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز متأثر از آن بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد که این امر نشان می دهد که دولت دونالد ترامپ نمی تواند با استقلال کامل به امور مربوط به ریاست جمهوری کشورش بپردازد.

رئیس کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه در ادامه افزود: یا اوضاع به این گونه است که ترامپ از استقلال مورد نیاز برخوردار نیست و یا اینکه روسیه هراسی از صدر تا ذیلِ دولت جدید آمریکا را آلوده کرده است.

لازم به ذکر است، «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به دلیل اتهاماتی مبنی بر رایزنی با دیپلمات های روس برای رفع تحریم های مسکو، امروز از سمت خود کناره گیری کرد.

در همین راستا، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا «کیت کلاگ» را به عنوان جایگزین وی معرفی کرد.

برخی منابع آگاه می گویند که فلین در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶، روزی که «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا دستور اخراج ۳۵ دیپلمات روس را صادر و ۲ نهاد اطلاعاتی روسیه را تحریم کرد، حدود ۵ تماس تلفنی با «سرگئی کیسلیاک» سفیر روسیه در آمریکا داشته است.

فلین در ابتدا موضوع مطرح کردن تحریم ها در تماس با مقامات روس را انکار کرده بود و «مایک پنس» معاون ترامپ نیز در روز ۲۰ ژانویه با حضور در برابر دوربین رسانه ها؛ خبر انکار وی را رسماً اعلام کرد.

اما موضوع زمانی بیخ پیدا کرد که «واشنگتن پست» هفته گذشته به نقل از مقامات آمریکایی، احتمال طرح تحریم ها در تماس های تلفنی فلین را یک بار دیگر مطرح کرد و جالب آنکه فلین هم این احتمال را رد نکرد و در عین حال گفت که حافظه ام به طور ۱۰۰ درصد مرا در تاید صحت این موضوع یاری نمی کند!

دیروز دوشنبه، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، در این باره به خبرنگاران گفت: تاکنون بارها گفته ام که درباره لغو تحریم ها با آمریکا هیچگونه رایزنی انجام نشده است.