سلسله نشست های دو جانبه پیش از مذاکرات آستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به روند مذاکرات آستانه به خبرگزاری «ایتارتاس» گفته است که نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ناظر بر اجرای آتش بس سوریه، امروز چهارشنبه سلسله ملاقات های دو جانبه ای با یکدیگر خواهند داشت.

این رایزنی ها در آستانه دور دوم مذاکرات صلح سوریه انجام می شود که فردا پنجشنبه در شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است که دور دوم مذاکرات آستانه قرار بود امروز انجام شود که به دلیل تاخیر در ورود هیات های ترکیه و معارضین سوری، با یک روز تاخیر به ۱۶ فوریه موکول شد.

مذاکرات آستانه ابتکار عمل ایران، روسیه و ترکیه برای برقراری صلح در سوریه است و دُور نخست آن در تاریخ ۶ ژانویه در پایتخت قزاقستان برگزار گردید.