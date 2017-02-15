به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات ققنوس، فراخوان مسابقه طراحی و کاریکاتور «آینده نشر کاغذی» منتشر شد. این جایزه فرهنگی به مناسبت چهلمین سال تاسیس و آغاز به کار انتشارات ققنوس برگزار می‌شود و این ناشر و خانه کتاب، نوین کتاب گویا، شرکت آوانامه و فیدیبو در برگزاری‌اش همکاری دارند.

اعضای هیئت داوران این مسابقه نیز به این ترتیب هستند: آیدین آغداشلو، کامبیر درمبخش، قباد شیوا، جواد مجابی، فیروزه منتظری، ساعد مشکی و مسعود مهرابی.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

نفر اول این طرح، برنده ۲ میلیون تومان و تندیس و لوح تقدیر خواهد شد و نفرهای دوم و سوم، یک و نیم میلیون تومان و یک میلیون تومان به همراه تندیس و لوح تقدیر را دریافت خواهند کرد. به علاوه نفر چهارم تا دهم هم لوح تقدیر و بسته فرهنگی دریافت می کنند. جایزه منتخب مردمی این طرح هم یک میلیون تومان به علاوه لوح تقدیر است.

شرکت‌کنندگان در این جایزه باید آثار خود را در قطع A۴ یا A۳ با فرمت JPG و کیفیت ۳۰۰ DPI به پایگاه اینترنتی www.qoqnoos.ir ارسال کنند. آثار ارسال شده نباید پیش از این در جشنواره یا جایزه دیگری شرکت داده شده باشند.