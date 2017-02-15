مدیرکل جدید راهداری گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان صبح چهارشنبه در جریان نشست رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با استاندار گیلان معرفی شد.

در این نشست ضمن تقدیر از «ناصر آل محمدی» مدیرکل پیشین این اداره کل، «محمدرضا نازک کار» به عنوان مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان منصوب شد.

این جابجایی در حالی تنها چند ماه باقی مانده به پایان خدمت آل محمدی انجام شد که استاندار گیلان پس از بارش سنگین برف در هفته های گذشته و مسدود شدن بسیاری از محورهای مواصلاتی استان، از عزل مدیران خاطی خبر داده بود.

هرچند ساعاتی قبل از عزل آل محمدی از این سمت وی شخصا اقدام به استعفا کرده بود اما در آخرین کنفرانس خبری آل محمدی که شنبه هفته جاری برگزار شد، وی از تحت فشار قرار گرفتن خود برای ارائه تقاضای استعفا خبر داد.

نازک کار پیش از این مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی گیلان را بر عهده داشت.