دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال پاسخ مدیرعامل ذوب آهن را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اینکه مدیرعامل محترم باشگاه ذوب آهن اصفهان سعید آذری گلایه هایی را نسبت به دپارتمان داوری مطرح کردند جهت تنویر افکار عمومی، دپارتمان داوران اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر کرد:

خارج از تعارفات معمول مستقیم به واکاوی مطلب می پردازیم. اشکال، دقیقا از ابتدای نامه آغاز می شود، جایی که عنوان کردید تمامی شواهد موجود حاکی از غیرقانونی بودن حضور مهدی کیانی است. شواهد موجود که بتوان به آن استناد قانونی کرد، اول گزارش داور و بعد از آن تصاویر کامل و واضح تلویزیونی است.

دپارتمان داوری قصد ندارد آن گونه که جنابعالی شخص رئیس دپارتمان را خطاب قرار داده اید، شما را نکوهش کند، اما ظواهر نشان می دهد شما قصد دارید برای اثبات حرف خود دیگران را واژه های نامتعارف خطاب کنید که این به دور از اخلاق و حرفه ای گری است، تعجب خود را نمی توانیم مخفی کنیم زیرا شما از بدیهی ترین روال اجرایی پس از مسابقه اطلاعی نداشته و با دادن اطلاعات غلط موجب وهن و تشویش اذهان عمومی می شوید. آقای آذری برای اطلاع شما و مردم فهیم و فوتبالدوست ایران عزیز به طور اختصار روند اجرایی پس از مسابقه را شرح می دهیم.

۱-پس از پایان بازی و حضور داوران در رختکن گزارش نویسی داوران در فرم مخصوص آغاز می شود.

۲-نماینده فدراسیون اغلب در فضایی مجزا از رختکن داورها بصورت مستقل به گزارش نویسی می پردازد.

۳-ناظر داوری نیز بصورت مجزا گزارش و فرم نظارت را نوشته و به دپارتمان ارسال می کند.

۴-از نیم فصل امسال علاوه بر فرم گزارش داوری سازمان لیگ دپارتمان داوری فرم الکترونیکی گزارش داوری را در اختیار داوران قرار داده تا بلافاصله پس از اتمام مسابقه حوادث بازی (گل، اخطار، اخراج و...) را در آن درج کرده و به دپارتمان داوری ایمیل کنند.

گزارش نماینده فدراسیون مستقیما به مسئول مسابقات سازمان لیگ ارسال می شود، ولی آن چیزی که در فرم گزارش داوری سازمان لیگ توسط داور نوشته شده است، در فرم گزارش ناظر داوری درج شده است و همچنین در فرم الکترونیکی دپارتمان توسط داور نوشته شده است همگی دارای یک تشابه است.

مهدی کیانی به علت دریافت اخطار دوم در دقیقه ۷۲ از زمین بازی اخراج شده است. داور مسابقه هم به همراه ناظر داوری و کمک داوران و داور چهارم نیز این واقعه را تایید می کنند. حال اگر اعتراضی هست باید به تصاویر تلویزیونی استناد شود، در مثالی که از بازی پرسپولیس و گسترش فولاد آورده اید در تصاویر تلویزیونی به وضوح و آشکار دیده شد که داور به کدام بازیکن کارت نشان داده شده است. همچنین در گزارش ناظر داوری شک به شماره بازیکنی که اخطار گرفته نوشته شده بود و با بازبینی تصاویر تلویزیونی این امر به دپارتمان و همچنین خود داور مسابقه مسجل شد که در نوشتن شماره بازیکن که کارت گرفته اشتباهی رخ داده است.

اما در این صحنه تیم داوری و ناظر داوری متفق القول عنوان کرده اند که مهدی کیانی با اخطار دوم اخراج شده است حال اگر شکی وجود داشته باشد باید به تصاویر تلویزیونی استناد کرد. شبکه ورزش به صورت زنده این مسابقه را تحت پوشش قرار داده است از لحظه ای که خطا رخ می دهد تصاویر قطع شده و صحنه آهسته پخش می شود تا زمانی که تصویر مجددا به صحنه برگشته و داور را نشان می دهد که با کارت قرمر بازیکن تراکتور را جریمه می کند. یعنی زمانی که داور کارت اول را نشان می دهد در تصویر تلویزونی موجود نیست.

حال اگر مدیر عامل ذوب آهن اصفهان اصرار دارد که بگوید داوران، ناظر داوری، سازمان لیگ، دپارتمان داوری و... در وظایف خود اهمال کرده و یا خدای نکرده خلاف واقع می گویند، ویدیویی را که در آن به وضوح مشخص باشد داور یک اخطار داده و سپس بازیکن را اخراج کرده است را منتشر کند.

در صورتی که تصویر ویدیویی که حادثه را کامل نشان ندهد موجود نباشد زدن اتهام به دیگران نه اخلاقی است نه حرفه ای و اتفاقا این نوع رفتار به نفع فوتبال کشور نیست.

نظر کارشناسان در برنامه های تلویزیونی برای ما محترم و عزیز است ولی ملاک اصلی در آنالیز صحنه های داوری در مسابقات، نظر کارشناسان و مشاوران رسمی دپارتمان داوری است.

آمار نیم فصل اول توسط دپارتمان از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شد و اشکالات و اشتباهات داوری کاملا شفاف بیان شد، که آمار رسمی موجود با آمار جنابعالی کاملا متفاوت است.

در عین حال آنچه در مورد پرونده بازیکن تراکتورسازی رخ می دهد، اتهامات وارده از طرف شما به کلیه ساختار اجرایی فوتبال است. مشتاقیم تا تصویری ارائه دهید که کاملا به وضوح نشان دهد داور چند بار به یک بازیکن اخطار داده است.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که اعتراض بهتر است تا حصول نتیجه نهایی به صورت رسمی به مقامات اجرایی فدراسیون ارسال شود، زیرا جای این قبیل اعتراضات در رسانه ها نیست.