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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

رونمایی از کتاب«پناهگاه بی‌پناه»در کرمانشاه/روایتی ازبمباران مردم

رونمایی از کتاب«پناهگاه بی‌پناه»در کرمانشاه/روایتی ازبمباران مردم

کرمانشاه- رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه از رونمایی از کتاب «پناهگاه بی‌پناه» که روایتی از بمباران مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس است خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:  در آستانه ی سالروز حادثه غمبار بمباران پناهگاه پارک شیرین از کتاب «پناهگاه بی پناه» در کرمانشاه رونمایی می شود.

وی افزود: این کتاب مجموعه  خاطرات ۳۵ تن از بازماندگان این فاجعه ی انسانی است که توسط «مهناز فتاحی» از نویسندگان مطرح حوزه ی تاریخ شفاهی به رشته تحریر در آمده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: بمباران پناهگاه پارک شیرین از نمونه های ددمنشی دشمن بعثی عراق با همکاری منافقین کوردل بود که طی آن شماری از کودکان و مردم بیگناه که به این پناهگاه پناه برده بودند به خاک و خون کشیده شدند.

وی افزود: این حادثه گر چه در تاریخ جنگ کم رنگ شده بود ولی نویسنده کتاب توانست با جمع آوری خاطرات بازماندگان این رویداد تلخ را برای همیشه ی تاریخ ماندگار کند.

سروری خاطر نشان کرد: فاجعه ی بزرگ پناهگاه پارک شیرین ۲۶ اسفند ۶۶ با گزارش منافقین توسط رژیم بعث عراق رخ داد و پارک شیرین کرمانشاه موشک باران شد که در آن ۳۰۰ نفر از مردم بی گناه کرمانشاه که بیشتر زخمی ها و شهدا را کودکان و زنان تشکیل می دادند شهید و مجروح شدند.

کد مطلب 3907970

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