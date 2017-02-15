عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در آستانه ی سالروز حادثه غمبار بمباران پناهگاه پارک شیرین از کتاب «پناهگاه بی پناه» در کرمانشاه رونمایی می شود.

وی افزود: این کتاب مجموعه خاطرات ۳۵ تن از بازماندگان این فاجعه ی انسانی است که توسط «مهناز فتاحی» از نویسندگان مطرح حوزه ی تاریخ شفاهی به رشته تحریر در آمده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: بمباران پناهگاه پارک شیرین از نمونه های ددمنشی دشمن بعثی عراق با همکاری منافقین کوردل بود که طی آن شماری از کودکان و مردم بیگناه که به این پناهگاه پناه برده بودند به خاک و خون کشیده شدند.

وی افزود: این حادثه گر چه در تاریخ جنگ کم رنگ شده بود ولی نویسنده کتاب توانست با جمع آوری خاطرات بازماندگان این رویداد تلخ را برای همیشه ی تاریخ ماندگار کند.

سروری خاطر نشان کرد: فاجعه ی بزرگ پناهگاه پارک شیرین ۲۶ اسفند ۶۶ با گزارش منافقین توسط رژیم بعث عراق رخ داد و پارک شیرین کرمانشاه موشک باران شد که در آن ۳۰۰ نفر از مردم بی گناه کرمانشاه که بیشتر زخمی ها و شهدا را کودکان و زنان تشکیل می دادند شهید و مجروح شدند.