کتاب «پناهگاه بی پناه» در کرمانشاه رونمایی شد/روایتی نو از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب پناهگاه بی‌پناه اثر مهناز فتاحی با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی، نویسندگان، مقامات نظامی و انتظامی استان، پیشکسوتان دفاع مقدس و بازماندگان این حادثه، در محل پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه برگزار شد.

عباس سروری، رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه طی این مراسم ضمن ابراز خرسندی از جریان به راه افتاده در حوزه هنری تمام استان‌های کشور در زمینه تولیدات و کتاب‌های دفاع مقدس که به همت نویسندگان، خاطره گویان و خاطره نویسان شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: این جریان مهم نباید مورد غفلت واقع شود چرا که، تنها از این طریق است که می‌توان ادبیات جنگ را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

وی با اشاره به افزایش تولیدات ارزشمند مراکز حوزه هنری سراسر کشور، استفاده از زبان گفتار و نقل سینه به سینه خاطرات جنگ به منظور نشان دادن تمامی رشادتها، ازخود گذشتگی ها و حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس و انتقال آن به آیندگان را بسیار موثر خواند و افزود: امیدوارم به زودی کتاب‌های صوتی نیز در زمینه ادبیات دفاع مقدس داشته باشیم و بتوانیم یک حرکت بزرگ فرهنگی را بدین منظور ایجاد کرده و شاهد تولیدات خوب و فاخری از نویسندگان درعرصه دفاع مقدس و ادبیات پایداری و شفاهی باشیم.

حوزه هنری می‌تواند سکویی برای شکوفایی ادبیات پایداری باشد

محمد قاسمی پور، مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری نیز طی این مراسم کتاب «پناهگاه بی‌پناه» را روایتی ساده، صمیمی و صادقانه از بمباران پناهگاه پارک شیرین دانست که در 26 اسفند سال 1366 رخ داده است.

وی در معرفی این کتاب گفت: این اثر در رده مستند نگاری و خاطره پژوهی شفاهی است که در سه بخش تالیف و به همت مهناز فتاحی و دفتر فرهنگ مطالعات و پایداری حوزه هنری کرمانشاه ثبت، تدوین و تنظیم شد است.

قاسمی پور تصریح کرد: بخش اول بیان اجمالی از تاریخچه جنگ در کرمانشاه است که جنبه پژوهشی داشته و در واقع گزارشی از حضور این خطه در آن مقاومت بزرگ و ملی و مقدس است، بخش دوم نیز روایت افرادی است که به نوعی در این حادثه حضور داشتند، از جمله مصدومین، جانبازان، امدادگران، آتش‌نشانان، کادر درمانی و ... و بخش سوم نیز اسنداد، ضمائم، مستندات و عکس‌های پیرامون جنگ و بمباران است.

مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره‌کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری در ادامه گفت: این کتاب مملو است از زندگی ها و قصه های روایت نشده که می تواند فتح بابی برای اهل هنر و داستان نویسان باشد و آنان می توانند قصه های نهفته در این کتاب را آغازی برای آفرینش های ادبی خود قرار دهند.

وی در پایان بر لزوم حمایت از نگارش آثار این چنینی تاکید کرد و یادآور شد: حوزه هنری می‌تواند سکویی برای شکوفایی ادبیات پایداری باشد.

مهناز فتاحی نویسنده کتاب "پناهگاه بی‌پناه" نیز با اشاره به همکاری 35 راوی و حدود 100 مصاحبه‌ای که برای نگارش این کتاب انجام شده، خاطر نشان کرد: این کتاب در مدت سه سال گردآوری شده و اکنون نیز در 310 صفحه چاپ شده است.

وی خاطره افزود: پس از سالها هر زمان که از کنار پناهگاه پارک شیرین عبور می‌کردم صدای کسانی را می‌شنیدم که از من می‌خواستند و خواهش می کردند که داستان آنها را روایت کنم، همیشه سعی می کردم نشنوم و رد شوم چون می دانستم که کار سختی است اما دو موضوع هرگز من را راحت نگذاشت یکی شیر زن استانم فرنگیس و دیگر صدای خاموش کودکان پناهگاه، که جایی برای لذت و شادی بچه ها بود و به یک باره آوار شد.

فتاحی ادامه داد: این حادثه تلخ درست یک روز بعد از بمباران شیمیایی حلبچه اتفاق افتاد زمانی که همه دوربین ها و نگاه ها به سمت حلبچه بود وهیچکس نفهمید که 300 نفر در دل این پناهگاه شهید و زخمی شدند.

این نویسنده کرمانشاهی اظهار داشت: من در نهایت و با وجود تمام سختی ها داستان 300 شهید و مجروح پناهگاه پارک شیرین را نوشتم که با همکاری انتشارات «سوره مهر» منتشر شد.

لازم به ذکر است، فتاحی نویسنده نامی و برجسته کرمانشاهی است که بیش از 10 اثر دیگر در حوزه هایی چون دفاع مقدس از جمله «فرنگیس»، «عروس‌های جنگ»، «اردیبهشت دیگر» و ... را در کارنامه کاری خود دارد.